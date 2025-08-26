Diputación de Ourense apoya a Vilamartín de Valdeorras para abastecer agua y mejorar el acceso a San Vicente

OURENSE 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, ha mostrado su apoyo a Vilamartín de Valdeorras -- afectado por los incendios -- para garantizar la prevención de los arrastres, el abastecimiento de agua a toda la población, así como en mejorar la carretera de acceso al pueblo de San Vicente.

Tal y como ha trasladado el Gobierno provincial en una nota de prensa, Menor se ha citado este martes con el alcalde de Vilamartín, Enrique Álvarez. En la reunión le ha mostrado su acompañamiento a la hora de "reparar lo afectado".

Por su parte, Álvarez le ha agradecido al titular de la Diputación su disposición y le ha pedido su interlocución ante otras administraciones "porque hay que ponerle todo el sentido común para que estas cosas no sigan ocurriendo".

También, Menor ha mostrado su voluntad de habilitar otras líneas de ayudas, "con el fin de entre todos solucionar en la medida del posible a los ayuntamientos afectados y, por otro lado, ponerse a la disposición de ellos para cualquier otra necesidad que puedan tener tras resultar gravemente afectados en esta ola de incendios".