La Diputación de Pontevedra mantiene las ayudas a las 10 fiestas de interés turístico de la provincia

El Festigal no tendrá lugar este verano y el Festival de Ortigueira lanza ya su concurso de bandas emergentes para la edición de 2021

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Pontevedra mantendrá las aportaciones económicas a las 10 fiestas de interés turístico de la provincia, con las que trabaja el ente pontevedrés de cara a su posible adaptación a las características de la 'nueva normalidad' en aquellas que todavían resten por celebrarse este año.

Este martes, la diputada de Turismo Ana Laura Iglesias ha mantenido un encuentro telemático con representates de las diez fiestas, con las que el gobierno provincial se ha comprometido a mantener las subvenciones económicas, además de ofrecer asesoramiento para la reformulación de actos, cambios de fechas e impulso de actividades de promoción de cara a 2021.

"Estamos en un año complicado, pero tenemos el máximo interés en mantener las ayudas y contribuir en lo que haga falta para que las fiestas se adapten también a la 'nueva normalidad' y a las garantías sanitarias", ha señalado la diputada, según recoge un comunicado de la Diputación pontevedresa.

Pontevedra cuenta desde este año con seis fiestas de Interés Turístico Internacional --A Arribada de Baiona, Festa do Cocido de Larín, Rapa das Bestas de Sabucedo, Corpus Christi de Ponteareas, Romería Vikinga de Catoira y la Festa do Albariño de Cambados--, además de las cuatro que tienen categoría nacional -- Reconquista de Vigo, Festa da Lamprea de Arbo, Festa do Marisco de O Grove y Festa da Auga de Vilagarcía--.

ANULADO FESTIGAL 2020

Por otra parte, el Festigal, que tiene lugar en Santiago los días 24 y el 25 de julio desde el año 2002, no se celebrará este año "por responsabilidad con la cultura y la salud pública".

Así lo han anunciado los organizadores del festival, Galiza Nova y la Fundación Galiza Sempre, que emplazan al verano de 2021 para la celebración de un evento centrado en la cultura gallega que tiene lugar cada año con motivo del Día da Patria.

Con todo, el Festigal avanza que habrá "una sopresa en las redes sociales" con artistas y seguidores del festival en víspera del próximo 25 de julio.

Asimismo, el concurso de bandas 'Novos Valores', que llegaba en 2020 a su sexta promoción, también queda aplazado al próximo año, cuando los organizadores del festival confía en que se den las condiciones de salud y seguridad para celebrar eventos de este tipo "con garantías".

FESTIVAL DE ORTIGUEIRA

Otra de las citas musicales y festivas del verano gallego que tampoco tendrá lugar este año por la crisis del COVID-19 es el Festival do Mundo Celta de Ortigueira que, con todo, ha lanzado ya el concurso Runas para grupos noveles de cara a su edición de 2021.

Este certamen con el que se pretende descubrir y promocionar nuevos valores de la música celta y folk amplía en este edición el número de finalistas hasta seis bandas que protagonizarán uno de los cinco días de festival, que a partir del próximo año contará con una jornada, bautizada como 'Día Runas'.

Las votaciones comenzarán en redes sociales a partir del 22 de junio, siete días después de que se cierre el plazo para enviar los trabajos para el concurso; y las bandas finalistas serán anunciadas en la tercera semana de julio, fechas en las que estaba previsto quue se celebrase el festival.

JORNADAS DIPUTACIÓN DE A CORUÑA

Por último, este martes ha tenido lugar la última de las sesiones de las jornadas organizadas por la Diputación de A Coruña para definir las líneas de cara a la reactivación turística en las que se ha destacado la artesanía y la gastronomía como dos elementos a potenciar para dinamizar el sector con un turismo orientado a ofrecer experiencias.

En su novena edición, que reunieron en las redes a más de 50 especialistas y más de mil oyentes, el Foro Turismo Covid-19 culmuninará con una última jornada en la que se abordarán las principales conclusiones extraídas a lo largo de las sesiones.

La profesionalización, el turismo de proximidad, la garantía de seguridad y la calidad forman parte de las líneas sobre las que se asentará el turismo 'post-Covid', según los participantes, que creen que la provincia coruñesa puede ofrecer experiencias que la diferencia en el mercado con base en la artesanía y la gastronomía.