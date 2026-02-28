Dos detenidos en Coles (Ourense) tras enfrentarse por amenazas de uno a su expareja, a la que el otro defendió

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres han sido detenidos este sábado en Coles (Ourense) tras presentarse uno de ellos en casa de su expareja, donde amenazó y se enfrentó con el dueño de la vivienda después de que este intentase defender a la mujer.

En concreto, la Guardia Civil tuvo conocimiento en la mañana de este sábado de un altercado en una vivienda de esta localidad ourensana, donde comprobaron que el dueño de la casa y el ex marido de una señora que habitaba en esta se habían amenazado con un arma blanca.

Todo ello después de que la ex pareja de la mujer accediera a la casa amenazándola y de que el dueño de la vivienda intentase mediar entre ambos, según ha trasladado el Instituto Armado, recibiendo también amenazas.

Con todo, la situación derivó en la detención del dueño de la casa por amenazas y de la ex pareja de la mujer por amenazas, incumplimiento de alejamiento y allanamiento.