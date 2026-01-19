Dos detenidos, con ingreso en prisión para uno de ellos, por robar y agredir a un taxista en A Coruña

Archivo - Taxi - AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA - Archivo

A CORUÑA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han sido detenidas en A Coruña, decretándose ingreso en prisión para uno de ellos por parte de la autoridad judicial, tras robar y agredir a un taxista en la ciudad herculina. La Policía Nacional los detuvo como autores de un robo con violencia, perpetrado en la madrugada del día 16, en la avenida de Hércules.

Los hechos, informa la Jefatura Superior de Policía en Galicia, tuvieron lugar después de las tres y media de la madrugada cuando un taxista recoge a dos clientes en la calle San Roque, sentándose uno de ellos en el asiento del copiloto y otro detrás y le manifiestan que desean que los traslade al barrio de Monte Alto.

Una vez que llegan a destino y el taxista les comunica el importe de la carrera, éste recibe un fuerte golpe en la sien por parte del pasajero que viajaba en el asiento de atrás, que le deja aturdido. Posteriormente, prosiguen otras agresiones por parte de los dos ocupantes para hacerse con el dinero que portaba la víctima.

El taxista intenta abandonar el vehículo para evitar seguir siendo agredido, consiguiendo sacar medio cuerpo fuera del coche, pero permaneciendo sus piernas parcialmente prendidas en el cinturón de seguridad. En ese momento, el agresor que viajaba en la parte de atrás sale del mismo y le continúa agrediendo a patadas.

Finalmente, ambos ladrones abandonan el lugar, consiguiendo sustraerle antes unos 400 euros y dejándolo herido en el suelo de la vía pública. Varios vecinos, ante los gritos de la víctima, acuden a auxiliarle, y además llaman a la Policía.

El taxista fue asistido en el lugar por una ambulancia y manifestó a los policías actuantes que poseía cámaras en el vehículo que han grabado lo ocurrido. Pudiendo observar las características de los autores, varios indicativos policiales del Grupo de Atención al Ciudadano, comienzan la búsqueda en las calles próximas.

Con ello, consiguen localizar a los dos autores del robo en la calle Baltasar Pardal Vidal. Uno de ellos portaba el dinero sustraído. Son detenidos in situ y puestos a disposición judicial el día 17 de enero, decretando la autoridad judicial el ingreso de uno de ellos en prisión.