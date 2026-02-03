Dos detenidos en Ourense por un supuesto delito de tráfico de drogas tras ser sorprendidos con 80 gramos de cocaína

OURENSE, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Ourense detuvo el pasado viernes a dos personas como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas tras ser sorprendidos con más de 80 gramos de cocaína.

Tal y como ha informado el Cuerpo en un comunicado, los agentes localizaron a ambos individuos en una calle céntrica de la ciudad, y observaron como uno de ellos le entregaba al otro una bolsa.

En este sentido, cuando estos se percataron de la presencia policial, el detenido que recibió la bolsa "salió huyendo a la carrera" e intentó deshacerse de ella tirándola al suelo al ser perseguido por los agentes.

Los agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana lograron finalmente interceptarlo unos metros más adelante, y recuperar la bolsa, que contenía a su vez varias bolsitas de cocaína que superaba los 80 gramos.

Con todo, la Policía Nacional procedió a la detención de ambos individuos por un supuesto delito de tráfico de drogas. Finalmente, fueron puestos a disposición judicial del Tribunal de Instancia de guardia.