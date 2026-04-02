Dos personas trasladadas al hospital por un incendio en una vivienda en Ourense y una tercera en Lugo por otro fuego

Archivo - Sede del 112, Axega - 112 - Archivo

OURENSE, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un incendio en la cocina de una vivienda en Ourense, ocurrido esta mañana, ha obligado a trasladar al hospital a dos personas. Al mismo tiempo, en Lugo, un fuego en una vivienda en la pasada noche también ha sido la causa de traslado de otra persona, que, según informó la Policía Local al 112 Galicia, sufrió una crisis de ansiedad.

En el caso del incendio de Ourense, la central de emergencias recibió el aviso de un particular al filo de las 07.00 horas. El individuo informó, en su llamada, de que ardía el piso de arriba y de que había un hombre que pedía auxilio desde el balcón de la vivienda, situada en la rúa Río Navea.

Tras ser avisados por el 112, los Bomberos de la ciudad acudieron hasta el punto y, después de extinguir el fuego, confirmaron que había ardido la cocina. También intervino personal del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que se encargó del traslado al centro hospitalario. Además, fueron informados agentes de la Policía Nacional y Local.

INCENDIO URBANO EN LUGO

En Lugo, una persona necesitó ser trasladada por un incendio en una vivienda en la rúa do Carmen, a la altura del número 70, en la que únicamente ardió el mobiliario del salón, según la información recogido por el 112. La Policía Local precisó que la persona trasladada sufrió una crisis de ansiedad.

Sobre las 22.15 horas de la noche del viernes, varios vecinos del inmueble contactaron con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE) para informar de que había mucho humo en el edificio y de que, en la vivienda afectada, había una mujer que no sabían se podía salir.

Con estos datos, el 112 avisó a los Bomberos de Lugo y al personal del 061. Igual que en Ourense, también fueron informados agentes de la Policía Nacional y Local.