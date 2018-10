Dramaturgos gallegos expresan su apoyo al autor del pregón del carnaval de Santiago: "El humor es sagrado"

Publicado 17/02/2018 14:57:46 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Dramaturgas e Dramaturgos de Galicia (DramaturGa) ha expresado su solidaridad y apoyo al autor del pregón del carnaval de Santiago, Carlos Santiago, luego de la polémica surgida por las supuestas ofensas religiosas vertidas durante su intervención. "La ficción no se esclaviza. El Carnaval no se civiliza. El humor no se toca. Son sagrados", reivindican.

"Dentro del humor, por lo tanto dentro de la ficción, todo es posible y todo está permitido, sobre todo cuando no está en juego la dignidad de ningún ser humano", indica el colectivo en un comunicado en el que rechazan la "tergiversación" de las palabras del dramaturgo y cómico y el "acoso al que está siendo sometido a través de las redes sociales y ciertos medios de comunicación".

En esta línea, recuerdan que el carnaval "es un espacio temporal y mental en el que la farsa y la sátira son artefactos pacíficos utilizados contra los poderes establecidos" y que estas celebraciones constituyen "un momento de subversión de los roles sociales" a través de "la ficción y el humor sincretizados en el uso siempre provocativo del disfraz, o sea, del teatro, o sea, de la ficción".

Así, consideran "intolerable" que "la Iglesia y ciertos medios de comunicación se alíen para intentar censurar contenidos humorísticos en una evidente estrategia de manipulación mediática con fines espurios". "Los sentimientos ni se ofenden ni se defienden, se sienten", apostillan.

De este modo, DramaturGa censura lo que considera un nuevo paso en "el mantenimiento de la ola represiva que año tras año está poniendo en tela de juicio libertades existentes en tiempos --supuestamente-- ya superados".

Así las cosas, expresan su apoyo "sin fisuras" el discurso de Carlos Santiago y al propio autor, condenan "con rotundidad la agresión" que, dicen, sufre el dramaturgo y reivindican el derecho a la libertad de expresión de los trabajadores de la palabra.

MALESTAR EN LA IGLESIA

El polémico pregón, del que por el momento no existen documentos gráficos que recojan las supuestas ofensas al Apóstol y a la Virgen del Pilar más allá de los testimonios de asistentes recogidos por algunos medios, ha generado indignación en ciertos sectores de la Iglesia, que han convocado para este sábado celebraciones religiosas como "acto de desagravio".

Además, la Asociación Española de Abogados Cristianos anunció el pasado viernes que presentará una querella contra el humorista responsable del pregón por "el contenido vejatorio anticristiano" y no descarta, en la medida "en que recabe pruebas", ampliarla próximamente al alcalde compostelano, Martiño Noriega.

"ANACRÓNICAS CRÍTICAS"

Por su parte, la Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas (MITCFC) también ha salido al paso de la polémica para respaldar a Carlos Santiago y expresar su "absoluta repulsa a las anacrónicas críticas" que está recibiendo el dramaturgo afincado en la capital gallega.

"Resulta insólito, casposo y ridículo que, todavía hoy haya quien piense que hacer humor es delito", asegura la organización del certamen en un comunicado publicado en su página web en el que enmarcan el discurso dentro del humor --"un código que permite hacer o padecer las críticas más descarnadas sin que la sangre llegue al río"-- y de la fiesta del carnaval --"la máxima expresión festiva de la libertad"--.

A continuación, indican que "de hacer caso a estas insólitas opiniones" de personas "que piensan que la ficción tiene que adaptarse a su particular y restringido gusto", deberían cuestionarse "buena parte del cine norteamericano por violento, bélico, sexista y por hacer apología del terrorismo".

"Y, ya de paso, podemos prescindir de los textos de autores clave de nuestra cultura como Aristófanes, Shakespeare, Molière, Emilia Pardo Bazán, Bertolt Brecht, Valle-Inclán, Albert Camus, Dorotea Bárcena, Harold Pinter, Roberto Vidal-Bolaño, Sarah Kane, Samuel Beckett, Franca Rame y Darío Fo o Sor Juana Inés de la Cruz", concluye el comunicado del festival.