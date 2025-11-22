Dueño de una empresa de Vigo se enfrenta a 4 años de cárcel por estafar 34.000 euros en material de protección antiCovid

VIGO, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, acogerá este martes un juicio contra el responsable de una empresa de suministros asentada en la ciudad, R.M.O., acusado de un delito continuado de estafa, y se enfrenta a 4 años de prisión y pago de indemnizaciones que suman más de 34.000 euros.

Según el escrito de acusación pública, este empresario aprovechando las circunstancias de la pandemia de Covid en 2020, ofertó a través de la página web de su empresa diversos productos muy demandados en esos momentos, como desinfectantes, gel hidroalcóholico, guantes y mascarillas.

Así, a sabiendas de que no disponía de existencias suficientes, aceptó 745 pedidos, de los que se pagaron 449, pero solo entregó 76 de ellos. Además de guantes, mascarillas y desinfectante, también aceptó un pedido de un equipamiento de peluquería por el que cobró más de 6.000 euros y que no entregó en su totalidad.

Por estos hechos, la Fiscalía lo acusa de un delito continuado de estafa, aunque contempla la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, ya que el procedimiento estuvo paralizado entre septiembre de 2022 y enero de 2025.

Así, pide para el acusado 4 años de cárcel y multa de 3.000 euros. También reclama indemnizaciones para una docena de perjudicados (el resto no han podido ser contactados) por valor de un total de 34.090,84 euros.