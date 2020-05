Un edil de Betanzos y Protección Civil se disculpan tras ser sosprendidos bebiendo en la calle en el estado de alarma

El responsable de la Agrupación de Voluntarios admite que no fue "correcto" la imagen que dieron y limita lo sucedido a una "cena"

A CORUÑA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

Un concejal del Ayuntamiento de Betanzos (A Coruña) el socialista Andrés Teijo Hermida ha pedido "perdón" tras las imágenes difundidas en redes sociales sobre él mismo y voluntarios de Protección Civil de este municipio --uno de ellos también edil-- que aparecen tomando unas bebidas en el exterior de una nave, en el que, según se denunció por redes sociales, tuvo lugar también una 'churrascada'.

En declaraciones a Europa Press, sobre unos hechos de los que se difundieron foto y vídeos a través de las redes sociales este fin de semana, el jefe de Protección Civil de Betanzos, Santiago Ois, ha asegurado que las imágenes fueron tomadas en donde el personal de la agrupación hace "un descanso" tras las labores de desinfección u otras tareas que llevan a cabo en el actual estado de alarma.

"No fue correcto estar ahí fuera", ha admitido, no obstante, en referencia a unas imágenes en las que se les ve tomando unas bebidas a un grupo de personas sin guardar las medidas de seguridad requeridas en el actual contexto de crisis sanitaria y sin medios de protección.

"Si me dice la alcaldesa que presente mi dimisión lo hago", ha dicho al ser preguntado si se ha planteado esta opción. Mientras, sobre la polémica surgida por la presencia de dos concejales, ha señalado que uno de ellos, Andrés Panelo, estaba allí como voluntario de Protección Civil, con la que colabora, según ha precisado, desde hace años.

En el caso de Andrés Teijo Hermida, ha precisado que es el concejal que se está encargando de supervisar las tareas que lleva a cabo Protección Civil en este municipio. Mientras, este concejal, en un comunicado, explica que su presencia coincidió con la cena y que se desplazó al lugar "para entregar unas llaves y hablar sobre la primera jornada de horarios para practicar deporte y caminar que se estaba produciendo ese día", señala sobre el pasado sábado.

"LARGAS HORAS DE TRABAJO"

Confirma también, como el responsable de Protección Civil, que los hechos se produjeron en una nave que utiliza durante el estado de alarma la agrupación de voluntarios y que la misma la usan, además, para "almorzar y cenar" tras "largas horas de trabajo".

Sobre ese día, insiste en que acudió tras la llamada del responsable de Protección Civil y con el objetivo también de coordinar las actuaciones del domingo. "Coincidió mi presencia con la cena que estaban preparando los voluntarios" y a la que confirma que no asistió.

"Sí, por el contrario, acepté su invitación de tomar algo", reconoce en referencia a las imágenes difundidas, aunque añade que su estancia allí "no superó el cuarto de hora". Por estos hechos que "lamenta", pide "disculpas" y también "perdón".

Y es que sobre la situación indica que fue provocada "por el momento en sí". "Y sin pararme a pensar, en ese momento, en que no era lo adecuado". "No debí aceptar la invitación, pero, insisto, en ese momento no valoré en su justa medida la situación", concluye su comunicado.

RESPUESTA MUNICIPAL

Sobre lo sucedido, desde el Ayuntamiento de Betanzos, se asegura que las imágenes difundidas son "a todas luces inapropiadas en la situación de estado de alarma en la que nos encontramos". "Y en ningún caso justificables".

Pese a ello, pide que no se utilicen "para dañar la imagen de Protección Civil y sus voluntarios". "Que han hecho y siguen haciendo un trabajo impagable durante esta crisis con largos turnos de trabajo tanto de día como de noche".

En referencia a sus labores de desinfección o de reparto de alimentos y fármacos, entre otras actuaciones, insta a que esta labor no se vea empañada "por un comportamiento inaduecuado por el que Protección Civil y sus voluntarios ya han pedido disculpas".

EL PP EXIGE EXPLICACIONES

Mientras, la portavoz del Partido Popular de Betanzos, Cecilia Vázquez, ha pedido explicaciones al ayuntamiento sobre la presencia de dos concejales "en un espacio público sin guardar las medidas de seguridad".

"Los dos cargos políticos aparecen en las circunstancias descritas, en un video grabado este sábado, que en pocas horas se hizo viral y que ha generando gran preocupación entre la población del municipio", remarca sobre lo sucedido.

Este sentido, explica que ha trasladado a la alcaldesa, María Barral, su preocupación "por la situación de alarma creada por los concejales". También sostiene que "por la tranquilidad y la seguridad de los vecinos" espera que el ayuntamiento aclare lo ocurrido. "Un comportamiento que probablemente supuso un quebranto de la ley por parte de los dos ediles pertenecientes al grupo de gobierno, con el consiguiente riesgo potencial de contagio", insiste.