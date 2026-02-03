La edila de Seguridad de Vigo tras declarar, investigada por el caso Saltamontes: "He dado las oportunas aclaraciones"

La concejal de Seguridad, Patricia Rodríguez, a su llegada a los juzgados de Vigo para declarar como investigada por el accidente mortal del Saltamontes, ocurrido en agosto de 2024. - Adrián Irago - Europa Press

VIGO, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Vigo, Patricia Rodríguez Calviño, ha comparecido este martes como investigada ante el tribunal de instancia, sección de instrucción, plaza 3 de la ciudad, por el accidente mortal ocurrido en agosto de 2024 en las fiestas de Matamá, en la atracción conocida como Saltamontes, en la que murió un joven.

A la salida del juzgado, la edila ha comparecido ante los medios para asegurar que ofrece toda su "colaboración personal y como representante del Ayuntamiento" para "esclarecer" lo ocurrido. "He contestado o dado las oportunas aclaraciones a lo preguntado por la jueza y por la Fiscalía", ha afirmado.

Asimismo, ha garantizado que "seguirá colaborando" en este procedimiento judicial para "esclarecer los hechos de este lamentable suceso", aunque ha eludido entrar en detalles sobre las explicaciones dadas ante la jueza.

Cuestionada sobre las dudas de la instructora acerca de si la Policía Local había recibido órdenes para precintar la atracción, dado que no contaba con autorización municipal, Patricia Rodríguez se ha limitado a insistir en que ha respondido a las preguntas y "atendido a todos los requerimientos desde el principio".

"Lo que sí que solicito ahora es respeto por el trabajo del tribunal y del ministerio fiscal, que son los que tendrán que resolver cómo se ha producido esto y llegar a esas conclusiones", ha sentenciado.

SIN "EXPLICACIONES CLARAS"

Por su parte, uno de los abogados de la acusación (que representa a la que era novia del fallecido), Francisco Méndez Senlle, ha lamentado que la concejal no ha querido responder a sus preguntas ni a las del abogado que representa a la familia de la víctima.

Asimismo, ha criticado que Patricia Rodríguez no ha dado "explicaciones claras" de por qué el Ayuntamiento no actuó (para impedir el funcionamiento del Saltamontes), después de dictar una resolución que no permitía el inicio de la actividad de la atracción.

Al respecto, ha explicado que tanto la concejal como el jefe del área municipal de Seguridad, Antonio V.M. (que también ha comparecido este martes como investigado), fueron cuestionados acerca de si dieron órdenes a la Policía Local para precintar la atracción. "No lo aclararon, dijeron simplemente que se le había comunicado (la falta de autorización) a la Policía Local y punto", ha apuntado Méndez Senlle.

Dado que las comparecencias de esta jornada no han servido para aclarar "por qué no se actuó", ese abogado ha avanzado que solicitarán la declaración de los responsables de la Policía Local. "Les preguntaremos por qué no hicieron nada para impedir que funcionara la atracción", ha apuntado.

Este martes han declarado como investigados Patricia Rodríguez y Antonio V.M., mientras que una tercera persona, también citada, Antonio L.A. (perito que realizó la inspección anual de la atracción), no compareció finalmente por enfermedad. Además de estas tres personas, en el procedimiento están también investigados el dueño del Saltamontes, G.M.M.D.S., la Comisión de Fiestas y su presidente, C.G.M.

ACCIDENTE MORTAL

El accidente ocurrió en la madrugada del 3 de agosto de 2024, cuando uno de los brazos del Saltamontes se rompió y un chico de 36 años, Iván C.H., cayó y sufrió lesiones que le causaron la muerte.

Tras el siniestro, el juzgado abrió una investigación, en el marco de la cual citó a declarar como investigados al dueño de la atracción y al presidente de la comisión de fiestas. El primero de ellos compareció ante la jueza en abril de 2025 y se acogió a su derecho a no declarar, mientras que el segundo proclamó su inocencia y reclamó el sobreseimiento con respecto a él.

A los largo de los meses, la jueza ha requerido diversos informes y documentación. Así, ha preguntado al Ayuntamiento su adoptó alguna medida para prohibir el montaje del Saltamontes, dado de que no tenía autorización municipal; o si incoó expediente sancionador.

También requirió al Ayuntamiento para que explicase si ordenó a la Policía Local precintar la atracción, para que informase sobre la falta de un plan municipal de inspección de atracciones o sobre los motivos por los que se prohibió la instalación de este tipo de elementos en las fiestas del verano de 2025.

Tres días después del fatal accidente, el gobierno municipal de Vigo confirmó a través de un comunicado que no se había autorizado el uso del Saltamontes, porque faltaba documentación, y que así se había notificado tanto al propietario como a la comisión de fiestas.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Tras conocerse que Patricia Rodríguez y el jefe de Seguridad del Ayuntamiento están investigados en este procedimiento, los grupos de la oposición, PP y BNG, reclamaron sus ceses y la apertura de la comisión de investigación.

De hecho, este mismo martes, la concejal y presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, ha afirmado que es "inaceptable" que la concejal de Seguridad haya declarado como investigada "sin haber sido cesada" por el alcalde. "Es del todo inasumible que la señora Rodríguez siga siendo a día de hoy la máxima responsable de un departamento que esta siendo cuestionado en los tribunales por su negligente actuación en este trágico suceso, y por tanto no puede permanecer en su puesto ni un minuto más", ha proclamado Luisa Sánchez.

Por ello ha pedido nuevamente que sea apartada y ha advertido a Abel Caballero de que "no puede esconderse y no dar la cara ante algo tan grave".