Empresarios gallegos avisan que los aranceles "pueden llevar a una paralización comercial" y piden "medidas de apoyo"

El presidente de la CEG alerta de "una serie de distorsiones graves en la economía" con especial incidencia en Galicia en sector agroalimentario y manufacturas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Empresarios gallegos alertan de que la "nueva incertidumbre" de los aranceles anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "puede llevar a una paralización comercial si se sigue en la línea anunciada por el Gobierno estadounidense".

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la patronal gallega, Juan Manuel Vieites, solicita a "las autoridades autonómicas y nacionales" que "implementen medidas de apoyo a los sectores afectados, facilitando la adaptación a este nuevo contexto comercial, promoviendo y fortaleciendo la competitividad" de las empresas.

Relata que Galicia, "fundamentalmente, se ve afectada en el sector agroalimentario y manufacturados". "Estamos preocupados por esta incertidumbre, esta situación puede producir una serie de distorsiones graves en la economía, y afecta tanto a las importaciones y exportaciones", lamenta.

Y es que el responsable de la Confederación de Empresarios de Galicia remarca que el comercio exterior "ha demostrado cifras positivas", por lo que requiere de "estabilidad", lo que contrasta con unos aranceles que "rompen el mundo económico desde el plano del multilateralismo y las relaciones económicas en libertad". "Por ello se requiere de una respuesta europea y unitaria", reclama.

Paralelamente, apuesta por medidas que "estimulen la diversificación internacional de las empresas gallegas, reduciendo la dependencia de mercados susceptibles a medidas proteccionistas".

ALZA DEL 38% DE EXPORTACIONES DESDE GALICIA

Con base en los datos de los últimos cinco años, el responsable de la patronal gallega subraya que las exportaciones desde Galicia con destino EE.UU. se han incrementado un 37,8%, "lo cual indica que los productos gallegos están ganando demanda en el mercado estadounidense".

No obstante, se produjo un incremento de más de un 191% en las importaciones desde Estados Unidos a Galicia, lo cual "implica un crecimiento de la dependencia de productos con este origen". En el año 2023 fueron sectores como la extracción de crudo, la industria de la alimentación y las coquerías y refinerías de petróleo las actividades con mayor valor en las importaciones procedentes de EE.UU.

En sentido contrario, las empresas gallegas con mayores exportaciones pertenecían a sectores como las coquerías y empresas dedicadas al refino de petróleo, las industrias química y de alimentación.

Por su parte, las exportaciones tanto en el sector del vino como en conservas crecieron entre 2024 y 2023. Las conservas subieron un 18,6% (al pasar de 35,5 millones a 42,3), al tiempo que los vinos aumentaron un 15,6% (de 18,5 a 21,4 millones).

IMPACTO EN LA INDUSTRIA DEL METAL

Mientras, la Asociación de Industrias del Metal y Tecnologías Asociadas de Galicia (Asime) muestra su "absoluta preocupación" por los nuevos aranceles de Trump, que "está abriendo una guerra comercial de consecuencias incalculables, no solo para Europa, sino también para los propios estadounidenses y resto de países".

"El gravamen universal del 10%, que entra en vigor este sábado, y los recíprocos, con un 20% para la UE a partir del 9 de abril, suponen la tasa arancelaria más alta en más de un siglo", razona en lo que considera con "un cambio de paradigma". "Europa y el resto de las potencias se verán obligadas a responder en una escalada arancelaria que echa por tierra las políticas que han impulsado la globalización y el comercio internacional", agrega en un comunicado.

En todo caso, Asime espera que "triunfe el diálogo entre la UE y los Estados Unidos" para que "se corrija en parte esta situación", pues se han intensificado las relaciones con el país norteamericano en los últimos años.

"No nos parece adecuado incrementar de esta forma los aranceles en un mercado global como el actual, especialmente en este momento de tensiones geopolíticas máximas en el tablero internacional. Entendemos que la administración Trump, con estas medidas, intenta atraer inversiones a su propio territorio, y está en su pleno derecho de hacerlo, pero en una economía tan globalizada como la actual, donde el país también se beneficia de una intensa actividad comercial internacional, no es realista pensar que no haya represalias recíprocas ni alzas de precio que afecten a todos los consumidores", expresa Asime, que teme caída de inversores.

Por eso, llama a Europa a "continuar trabajando en un diálogo intenso con Estados Unidos, dado que el no entendimiento tendrá un impacto muy negativo para ambas partes". Si no hubiera entendimiento, "será necesaria una respuesta adecuada y unida por parte de la Unión Europea".

Estados Unidos representa en torno al 5% de las exportaciones del sector metal gallego, por lo que "no es un mercado prioritario, pero sí que tiene afectación".

"Sin embargo, aunque en lo global no habrá una afectación directa tan marcada, sí que prevemos cierto impacto, especialmente en industrias que trabajan más habitualmente para EE.UU. directamente, o para otros países que acaban exportando productos finales a esa potencia", explica.

Asimismo, Asime apuesta por que el sector metal gallego intensifique relaciones con otros mercados.

La industria de automoción va a sufrir un nuevo gravamen del 25%. A nivel exportación de vehículos "no hay una preocupación directa, porque las ventas al país norteamericano desde Galicia y España son prácticamente residuales o incluso nulas".

Y es que EE.UU. es el octavo país al que se envían los componentes, aunque "la mayor afectación puede venir por los componentes que se venden a países como Alemania, Francia o México, que luego integran en los vehículos que venden ensamblados a EE.UU. y que sí estarían afectados por el nuevo gravamen". "En ese sentido, lo que ocurra en Alemania acabará afectando a toda la cadena de suministros de la automoción a nivel europeo, y es que el mercado germano concentra el 64% de las exportaciones de vehículos de la UE hacia Estados Unidos", expone Asime.

Otras industrias que pueden sufrir impacto son el aluminio, especialmente los productos de extrusión y perfilería, porque estos están afectados por arancel adicional del 25%; y también la aeroespacial y los fabricantes de determinados equipos y maquinaria, que en los últimos años estaban ampliando su mercado y exportación a EE.UU.

"PREOCUPACIÓN" DE LA CONSERVA

La patronal conservera, Anfaco-Cecopesca, que aglutina a más de 250 empresas del complejo mar-industria, coincide en su "preocupación" ante el arancel del 20% a las importaciones procedentes de la Unión Europea, una medida que entra en vigor el próximo 9 de abril.

Asegura que Estados Unidos representa "un mercado prioritario para el sector". En 2024, España exportó al mercado estadounidense 26.032 toneladas de productos del mar en distintas presentaciones por un valor de 290 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 14% en volumen y un 11% en valor respecto a 2023. Entre los principales productos exportados destacan el pulpo congelado (34%), el pulpo preparado o conservado (15%), las sepias y calamares preparados (9,5%).

"Con este nuevo escenario, productos que anteriormente accedían al mercado estadounidense sin barreras arancelarias pasarán a estar sujetos a un arancel adicional del 20%, y otros que ya soportaban aranceles elevados podrían verlos incrementados aún más", censura. "Cualquier alteración en las condiciones de acceso puede comprometer el trabajo y el esfuerzo desarrollado durante años", agrega.

Anfaco, que ha asistido al jueves al encuentro convocado en Moncloa por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "apela a una respuesta firme y coordinada por parte de la UE". Así, pide "un diálogo constructivo" como solución.