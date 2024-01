Entidades del sector cultural reclaman a administraciones que cumplan los plazos de pago porque afecta a su "viabilidad"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Galega de Profesionales da Xestión Cultural y la Asociación Galega de Empresas Musicais han reclamado a las administraciones que cumplan los plazos de pago legales ya que estos retrasos están afectando a la "viabilidad económica" de un "número importante" de compañías.

En un comunicado, ambas entidades, que representan a más de 160 agentes culturales y a 44 empresas, han plasmado esta problemática, indicando que en los periodos de pago de impuestos, como este mes de enero, en muchas ocasiones todavía no se han cobrado actuaciones realizadas en verano o en carnaval del año pasado.

Por ello, según han dicho, en ocasiones es necesario recurrir a préstamos de entidades bancarias para hacer frente a estos pagos a otras administraciones estatales.

"Si una empresa no cobra a tiempo, es muy probable que la parte artística también se vea afectada y así una larga cadena de profesionales que están conectados", han lamentado, pidiendo "concienciación" de al funcionariado y a los políticos para que eviten demoras en los pagos.

"El hecho de que hasta diciembre de 2023 no se cobrasen subvenciones correspondientes al ejercicio 2022, justificadas meses atrás, es otra anomalía que afecta al día a día de entidades con y sin ánimo de lucro que en ocasiones no tienen otra opción que avalar con fondos propios operaciones crediticias para no cesar su actividad", han añadido.