La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, en rueda de prensa - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La nueva estrategia de internacionalización de las empresas gallegas de la Xunta prevé la inversión de 161,4 millones de euros en el periodo que va de 2026 a 2028, con sendas partidas que superan los 28 millones para "impulsar oportunidades" con Mercosur y China.

Así lo han destacado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta.

Los 161,4 millones de presupuesto se reparten entre los 49,5 millones presupuestados para este año, 53,9 millones para 2027 y 58 millones para 2028.

El documento dado a conocer este lunes tras la reunión semanal del Gobierno gallego consta de cinco ejes y es el tercero de ellos el que se lleva el 86% del presupuesto: 50,4 millones para fomentar la implantación en el exterior, 32,3 millones para planes específicos para sectores estratégicos, 28,4 millones para el denominado 'Galicia Conecta Mercosur' y otros 28,3 millones para el 'Galicia Conecta China'.

En su intervención, Lorenzana ha apelado al escenario internacional para avisar de que "lo peor" es quedarse "parados", ya que "las empresas que diversifican resisten mejor las crisis y crecen más". "Por eso, la estrategia tiene por objetivo que más empresas gallegas vendan fuera, que lo hagan de forma estable y lleguen a más mercados", ha incidido.

POR EJES

El eje 1 es el relativo al acceso a la información y fomento del talento, e incorpora 6,7 millones para programas de gestores y becas, así como análisis de datos y servicio de licitaciones, entre otras cuestiones. El segundo se dirige a la innovación y cuenta con 11,4 millones para internacionalización digital (8,3 millones), la acción Galicia Empresa Global (2 millones) y la aceleradora Galicia Internacional (1,2 millones).

Mientras, el eje 3 proyecta acompañamiento en destino y financiación para establecerse en mercados como Estados Unidos, Japón o México; oportunidades, contactos y apoyo para entrar en los países del Mercosur e información y contactos a partir de la antena del Igape en China.

Por su parte, los ejes 4 y 5 son los referidos a la red exterior (2,9 millones para ocho antenas y una red de apoyo que las une con la comunidad empresarial gallega en el exterior) e inversión (la Xunta se fija la meta de lograr 600 millones de inversión internacional en el marco de un nuevo plan de atracción de inversiones, con 1 millón de euros).

LAS METAS Y LA POSICIÓN

En conjunto, la consellería se fija cinco metas para 2028: alcanzar los 32.000 millones de euros en exportaciones, incrementar un 20% la base exportadora regular, aumentar en un 50% las exportaciones a Asia, Mercosur y Norteamérica, que crezcan un 20% las empresas con apoyo a la internacionalización digital y llegar a 500 millones de euros de inversión internacional.

Para ello, parte de un contexto "difícil" en el que presenta a Galicia con "solidez": 23.427 millones de euros exportados entre enero y septiembre (+1,3% interanual), un alza del 15,6% de las exportaciones a Estados Unidos en septiembre, tras la caída del 32% en 2025 y una tasa de cobertura en septiembre del 118,8%.

En todo caso, asume que el 73,1% de las exportaciones gallegas en septiembre se dirigieron a la Unión Europea y solo el 26,9% fueron al resto del mundo, por lo que se marca el reto de reducir la dependencia del mercado europeo.

La Xunta hace balance de "una década de crecimiento exportador", con un 60% más de exportaciones en 10 años, al haber pasado de los 19.000 millones de 2015 a 30.938 millones en 2025.

Las empresas exportadoras regulares, 2.839, representan un incremento del 12,7% respecto a 2020 y Galicia acapara, según los datos que destaca la Xunta, un 8% de las exportaciones de España, con lo que se sitúa como quinta comunidad en 2025.

Los últimos datos publicados por el Ministerio de Economía relativos al informe de comercio exterior de septiembre reflejan que el superávit comercial de Galicia se redujo un 37,37% en los nueve primeros meses del año, hasta los 4.495,1 millones de euros.

Así, por un lado, las exportaciones gallegas, de enero a septiembre, subieron un 1,3%, hasta alcanzar un valor de 23.377,1 millones; mientras las importaciones crecieron un 18,7%, hasta 18.882 millones de euros.