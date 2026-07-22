Un estudio encargado por el Ayuntamiento de Touro recoge que la contaminación por la mina "persiste" en su entorno

Recogida de muestras en el entorno de la antigua mina de Touro-O Pino en mayo de 2026, estudiadas por Tysgal Medioambiente en un informe encargado por el Ayuntamiento de Touro. - TYSGAL MEDIOAMBIENTE

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un informe pericial independiente encargado por el Ayuntamiento de Touro (A Coruña), el primero promovido por el mismo, ha certificado que la afección ambiental causada por la actividad de la antigua mina de Touro-O Pino (cesada en 1986) "persiste" en puntos de los cursos fluviales de su entorno.

Esta es la conclusión a la que ha llegado este trabajo elaborado por Tysgal Medioambiente a petición del área dirigida por el concejal Darío Rey. Su propósito era evaluar el estado actual de las aguas superficiales a través del análisis de los principales parámetros físico-químicos determinados en las muestras recogidas durante una campaña del 20 de mayo de 2026.

Estos resultados han sido comparados con los registros disponibles de campañas realizadas en años anteriores por la empresa Cobre San Rafael, impulsora de una futura mina en los terrenos del anterior, y recogidos en el Estudo de Impacto Ambiental (EsIA) del proyecto en actual tramitación.

"En conjunto, los resultados evidencian que la calidad de las augas superficiales continúa siendo heterogénea, persistiendo puntos en los que se registran condiciones fisicoquímicas claramente alteradas, especialmente asociadas a la acidificación y a la elevada concentración de determinados metales y sales", constata el estudio.

La comparación con los datos históricos del EsIA apunta a una "evolución desigual" según el punto de la muestra, de forma que ha habido "mejoras en algunos parámetros concretos", pero también el "empeoramiento de otros".

Cabe apuntar que todos los ríos y regatos estudiados forman parte de la cuenca del sistema fluvial Ulla-Deza, espacio integrado en la Red Natura 2000 como Zona Especial de Conservación (ZEC) Ulla-Deza, con una "especial relevancia ambiental", tal y como recoge el propio informe.

DENUNCIAN EL "VISIBLE DETERIORO" DE LOS RÍOS

En una rueda de prensa celebrada este miércoles sobre esta y otras cuestiones, la portavoz de la Plataforma Mina de Touro-O Pino Non, Che Cancelo, ha incidido en que este informe "prueba científicamente" el "más que visible deterioro" de los ríos del entorno de la mina.

Además, Che Cancelo ha aludido a la "escaseza de auga" que sufren los vecinos a estas alturas del año y a que el Ayuntamiento de Touro "se ha visto obligado" a comprarle al de Boqueixón "850 bañeras de agua potable al día para el consumo humano".