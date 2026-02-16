Estupefacientes y dos armas de aire comprimido, entre el material incautado en un operativo contra el menudeo en O Grove

Material intervenido en la operación 'Redwhite'. - GUARDIA CIVIL

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil intervino diferentes cantidades de cocaína, marihuana, hachís y heroína en el operativo contra el tráfico de drogas a pequeña escala desarrollado la pasada semana en la localidad pontevedresa de O Grove y en el que también se incautaron de dinero en efectivo, útiles para la venta y dos pistolas de aire comprimido.

En el marco de esta operación, denominada 'Redwhite', los agentes detuvieron a un varón de 53 años, vecino de O Grove, que quedó en libertad con cargos, e investigan a otro hombre de 41 años, ambos como presuntos autores de un delito contra la salud pública y con antecedentes policiales.

La pasada semana, efectivos del puesto de O Grove, con el apoyo del Equipo de Policía Judicial de Cambados, EBIO de Sanxenxo, Servicio Cinológico y la Usecic de Pontevedra, procedieron a la entrada y registro de un inmueble situado en la calle Luis Seoane del municipio, previa autorización judicial del Tribunal de Instancia e Instrucción nº 3 de Cambados.

Entre el material intervenido, 63,50 gramos de cocaína, 4,93 gramos de heroína, 6,30 gramos de hachís, 66,17 gramos de marihuana, más de 200 pastillas utilizadas para el corte de la sustancia, 205 euros en efectivo, dos machetes, un revólver de aire comprimido, una pistola semiautomática HK de aire comprimido y diversos efectos "de dudosa procedencia", en concreto, joyas, monedas antiguas, ordenadores portátiles, una tablet, un maletín de herramientas, piezas decorativas y una guitarra eléctrica.

Con esta intervención, la Guardia Civil da por desmantelado un punto de venta de droga a pequeña y mediana escala que operaba en O Grove y su comarca.