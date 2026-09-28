La Eurocámara avala 2,7 millones para unos 600 despedidos del automóvil en Galicia

Archivo - Bandera de la Unión Europea frente al edificio del Parlamento Europeo en Bruselas. - LAURIE DIEFFEMBACQ - Archivo

BRUSELAS / SANTIAGO DE COMPOSTELA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo ha dado este lunes luz verde a la propuesta para movilizar 2,7 millones de euros del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para Trabajadores Despedidos (FEAG) con el objetivo de apoyar a más de 600 empleados que perdieron su trabajo en la industria auxiliar del automóvil en Galicia.

La financiación comunitaria cubrirá el 85% del coste de las medidas, mientras que la Xunta de Galicia aportará otros 480.900 euros, en un paquete que contempla orientación profesional, asistencia para la búsqueda de empleo y formación, además de ayudas para participar en estos programas y un incentivo de 200 euros mensuales durante un máximo de seis meses para quienes se reincorporen al mercado laboral.

En concreto, los eurodiputados han respaldado por 23 votos a favor, dos en contra y ninguna abstención la propuesta del Ejecutivo comunitario para recurrir a este fondo, creado para apoyar a trabajadores que han perdido su empleo como consecuencia de procesos de reestructuración.

Según ha explicado el Parlamento, la industria gallega del automóvil se ha visto afectada por las "perturbaciones comerciales y en las cadenas de suministro", así como por un desplazamiento de las inversiones hacia los vehículos eléctricos.

Tras el respaldo de la comisión de Presupuestos, la movilización de los 2,7 millones de euros tendrá que recibir todavía el visto bueno del pleno del Eurocámara, que tiene previsto votar la propuesta la próxima semana.