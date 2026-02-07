Europa responde a las víctimas de Angrois que está "muy atenta" a la investigación en Adamuz

Varias traviesas de hormigón durante la reconstrucción del tramo ferroviario, a 31 de enero de 2026, en Adamuz, Córdoba, Andalucía (España). - Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea permanecerá "muy atenta" a que la investigación del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) sea "independiente", según ha respondido a la plataforma de víctimas del siniestro del tren Alvia ocurrido en Angrois (Santiago) hace 13 años, cuando murieron 80 personas y 143 resultaron heridas.

El presidente de esta asociación, Jesús Domínguez, escribió al director de Transporte Terrestre en la DG Move de la Comisión Europea, Kristian Schmidt, tres días después de la tragedia de Adamuz.

En su respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, Kristian Shmidt le indica que sus "primeros pensamientos" fueron para las víctimas y las familias del descarrilamiento de Santiago de 2013, "y lo terrible que debe de ser esta noticia también" para ellos. "Mi corazón está con todos los miembros de la asociación, y todos los miembros de mi equipo y de la Agencia Ferroviaria Europea son conscientes de la sensibilidad y la historia", señala.

Recientemente, la Audiencia Provincial de A Coruña ha absuelto al exdirector de seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte, a quien la jueza había condenado, como al maquinista, por 79 delitos de homicidio y 143 de lesiones por imprudencia profesional grave --no computa a una persona que murió pasado el accidente--.

POSICIONADA "DESDE EL PRINCIPIO"

"Vuestra principal preocupación es la independencia de la investigación de la CIAF. Como saben, la Comisión Europea ha manifestado públicamente su opinión al respecto, desde el principio, en el pasado, y puedo asegurarles que seguiremos atentos a este asunto", destaca.

Y es que, durante los años que duró la instrucción por el caso del Alvia, la plataforma de víctimas llevó sus reivindicaciones ante Europa, que en varias ocasiones se pronunció de manera crítica por la investigación realizada por la comisión de investigación de accidentes ferroviarios (CIAF), que únicamente responsabiliza al maquinista del descarrilamiento por el exceso de velocidad con el que tomó la curva --atendía una llamada del interventor--.

La Comisión Europea y la Agencia Ferroviaria Europea pidieron a España una investigación "independiente" y que entrara en todas las causas del siniestro ferroviario, más allá del error humano, pero la CIAF --adscrita orgánicamente al Ministerio de Fomento, primero, a Transportes ahora-- mantuvo el mismo informe en todo momento.

Precisamente en Europa se encuentra la vía que la plataforma promueve en relación con la investigación técnica: en febrero del año pasado trascendió que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sometería a examen la demanda con la que sigue exigiendo que el Estado español haga una investigación independiente sobre el siniestro ferroviario de la curva de A Grandeira.

A LA ESPERA DE LA AUTORIDAD INDEPENDIENTE

Así las cosas, Schmidt traslada a la plataforma que informará a sus superiores de la "preocupación" de las víctimas de Angrois en relación con Adamuz y añade que la Comisión Europea considera "que en los últimos años se han dado muchos pasos en la dirección correcta para reforzar la CIAF y su independencia en el marco del Plan de Acción".

En concreto, el Gobierno aprobó un proyecto de ley para crear la autoridad independiente de investigación técnica de accidentes e incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil "para esclarecer sus causas y evitar su recurrencia, proponiendo recomendaciones que mejoren la seguridad". Una autoridad que, por el momento, sigue sin formarse.

"A la luz del descarrilamiento de Adamuz, la Comisión Europea ha ofrecido su apoyo a las autoridades españolas, incluido el de la Agencia Ferroviaria Europea", apunta en su respuesta el responsable de la DG Move.

"En este momento, me atrevo a esperar que la investigación de Adamuz sea oportuna, independiente y concluyente, pero, como he mencionado anteriormente, permaneceremos muy atentos a ello", subraya el director de Transporte Terrestre en la Comisión Europea.