Evacuado en helicóptero un herido en un atropello en A Cañiza (Pontevedra)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado herida este lunes en un atropello en el municipio pontevedrés de A Cañiza. Ha tenido que ser evacuada en helicóptero.

Según ha informado el 112, el accidente -en el que no ha habido más heridos- ocurrió alrededor de las 16.20 horas. Una persona fue atropellada por un vehículo en Rúa do Progreso.

Desde el 112 se dio aviso al 061, que movilizó al helicóptero medicalizado con base en Ourense. Una vez llegado el personal sanitario hasta la zona, el herido fue evacuado a bordo del helicóptero hasta el hospital de referencia.

En el operativo también ha participado la Guardia Civil de Tráfico.