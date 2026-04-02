Evacuado en helicóptero un tripulante enfermo del crucero 'Spirit of Adventure', después trasladado al CHUAC

A CORUÑA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un tripulante del crucero 'Spirit of Adventure' ha tenido que ser evacuado de urgencia al encontrarse enfermo. El helicóptero Helimer 402, de Salvamento Marítimo, lo trasladó en la medianoche del miércoles hasta el aeropuerto de Alvedro, desde donde fue llevado en ambulancia al Complejo Hospitalario de A Coruña (CHUAC).

El buque navegaba a 63 millas de Estaca de Bares cuando solicitó la evacuación del tripulante, según informan fuentes del servicio público. El médico a bordo recomendó que esta se hiciera en helicóptero.

De este modo, los controladores del centro de Salvamento de Fisterra, en Porto do Son, le pidieron al crucero que pusiera rumbo a A Coruña y movilizaron al helicóptero Helimer 402, que se encargó de evacuar al enfermo al aeropuerto. Una vez allí, una ambulancia del 061 lo recogió y lo trasladó al hospital.

El 'Spirit of Adventure' es un crucero operado por Saga Cruises desde 2021 --fue entregado en 2020-- y con bandera del Reino Unido. Actualmente, navega en dirección Portsmouth, donde se encuentra uno de sus puertos de origen, en base a la información de 'Cruise Mapper'.