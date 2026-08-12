Evacuado un hombre que sufrió una caída en una zona de rocas en una playa de Marín (Pontevedra)

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencias han evacuado en helicóptero a un hombre que sufrió una caída en una zona de rocas en la playa de A Ribeiriña, en la localidad pontevedresa de Marín.

Según ha informado el 112 Galicia, el suceso ocurrió sobre las 20.20 horas. En ese momento, un particular llamó a la central de emergencias explicando que una persona se había caído en una zona de rocas de difícil acceso y había resultado herida en este arenal.

Con estos datos, los gestores de la central de emergencias dieron aviso al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, al Servizo de Gardacostas y a la Policía Nacional y a la Local.

Debido a la dificultad del terreno, se movilizó al helicóptero Pesca I hasta el punto y la persona implicada fue evacuada en la aeronave al centro hospitalario de referencia.