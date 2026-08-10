Evacuan en helicóptero a una mujer rescatada en parada del agua en Oleiros

SANTIAGO DE COMPOSTELA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de emergencias han rescatado y evacuado en helicóptero medicalizado a una mujer de 85 años que sacaron del agua en parada respiratoria en la Playa de Mera, en Oleiros.

Los hechos tuvieron lugar pasadas las 17,00 horas, cuando el 112 recibió varias llamadas de personas que informaban de que los socorristas intentaban reanimar a una mujer que habían sacado del agua inconsciente.

Hasta la zona se desplazaron efectivos de la Policía Local, así como personal del 061-Galicia a bordo de un helicóptero medicalizado que, posteriormente, trasladaron a la bañista a un centro hospitalario.

A la misma hora, los socorristas sacaron también del agua inconsciente a una persona en la Praia da Rapadoira, en Foz (Lugo). Hasta la zona se desplazó personal del 061, que se ocupó del traslado de la víctima.