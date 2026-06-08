Excarcelan y traslanda al hospital al conductor de un coche que se salió de la vía en Bergondo (A Coruña)

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A CORUÑA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un conductor de un coche que se salió de la vía en Bergondo (A Coruña) ha sido trasladado por los servicios sanitarios al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac).

Según informa el 112, sobre las 15,00 horas, un particular informó al 112 Galicia de la salida de vía de un coche en el kilómetro 3 de la AC-162, en Bergondo. El conductor permanecía consciente, pero atrapado en el interior del vehículo semivolcado.

El servicio autonómico de emergencias pidió la intervención de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, bomberos de Betanzos, Guardia Civil de Tráfico, voluntarios de Protección Civil de Bergondo y servicios de mantenimiento de la carretera.

El herido fue liberado por los bomberos y retirado por una de las ventanillas del coche, tras lo que fue evacuado en ambulancia al centro hospitalario coruñés.