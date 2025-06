Los exediles del PSOE de Santiago critican "atrasos" en la inauguración de la Intermodal

Referencian con alusiones veladas a un anuncio previo a este respecto de miembros del partido del que fueron expulsados

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los concejales no adscritos de Santiago, expulsados del PSOE, han acudido este viernes a la entrada de la estación Intermodal para denunciar "atrasos" en la puesta en funcionamiento del proyecto de conexión interior, con referencias veladas a fechas anunciadas por miembros de su antiguo partido.

"Hace exactamente dos meses había quien daba una rueda de prensa desde este mismo punto con el único propósito de anunciar que la Intermodal se iba a inaugurar después de Semana Santa, en el mismo mes de abril, y estaría operativa en mayo", ha expuesto Gonzalo Muíños en nombre de los cuatro exediles, condición que también ostentan Mercedes Rosón, Mila Castro y Marta Álvarez.

Aunque Muíños no ha dado nombres, esta es una referencia implícita a una rueda de prensa, con fecha del 5 de abril, del portavoz del Grupo Municipal Socialista de Santiago, Gumersindo Guinarte, y el secretario xeral del PSdeG-Santiago, Aitor Bouza, en la que anunciaron que el nuevo proyecto de la Intermodal estaría operativo a lo largo del mes de mayo.

"Pasaron 60 días, ni se ha inaugurado en abril, como se dijo, ni se ha puesto en funcionamiento en mayo", ha redundado Muíños, que pide explicaciones por el retraso ante el estado avanzado de las obras, que están finalizadas. "Viendo cómo se encuentra la ejecución, resulta más inverosímil esta dilación de los plazos".

De esta forma, ha recogido que el Secretario de Estado de Transportes "no se atrevió a fijar un nuevo plazo después de incumplir el inicial", preguntado por ello en una entrevista concedida en 'Cadena SER' el pasado domingo.ç

"No tardaremos mucho. No me atrevo a darle un plazo ahora", dijo exactamente Santano, que aseguró que la de la inauguración "no va a ser una fecha muy lejana".

PUESTA EN MARCHA

Asimismo, a inicios de la semana, la alcaldesa de Santiago confió en que "este mes de junio" pueda abrir al público la intermodalidad de la estación de tren, a falta de que el Estado ratifique una fecha para este hito que no ocurrió en mayo, como se barajaba. "Esperamos que en este mes de junio se abra definitivamente", recalcó Sanmartín.

Dos meses atrás, en abril, a Adif le restaba entregar la última documentación para la puesta en marcha del proyecto de la Intermodal, último paso de la entidad antes de la puesta en servicio de la infraestructura, que depende en última instancia de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.