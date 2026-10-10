La exsubdelegada del Gobierno en A Coruña María Rivas se postula para liderar la lista del PSOE en la provincia

Archivo - La exsubdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, en una rueda de prensa. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN A CORUÑA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La exsubdelegada del Gobierno en A Coruña y actualmente directora del Plan Estratégico de la ciudad 2030-2050, María Rivas, ha presentado su candidatura el proceso de confección de listas del PSOE al Congreso de los Diputados por la provincia coruñesa.

"Lo hago con ilusión, con mis principios de siempre y con la voluntad de poner todo lo aprendido al servicio de nuestra tierra en un momento crucial para el país. Con A Coruña en el corazón, espero contar con vuestra confianza", ha expresado Rivas en un mensaje en sus redes sociales que acompaña a una carta remitida a la militancia.

En la misiva, la que fuera subdelegada del Gobierno en la provincia y actual vicesecretaria general de la agrupación local, ha recordado que milita en las filas del PSOE desde hace más de 30 años, subrayando que para ella la militancia socialista es "más que un compromiso vital".

Así, ha reivindicado su trayectoria tanto en el Ayuntamiento de A Coruña como en la Subdelegación lo que, según ha señalado, le ha permitido conocer "lo mejor de la política, la local".

En este punto, Rivas ha mostrado su agradecimiento a la alcaldesa de la ciudad, Inés Rey, por "su confianza, su proximidad y el trabajo compartido para que A Coruña siga avanzando".

Y es que, la propuesta, según fuentes socialistas, cuenta con el aval de la propia Inés Rey y espera recabar los apoyos necesarios entre la militancia en el periodo de consultas abierto.

PROCESO

La propuesta será sometida a las asambleas de militantes en la provincia el martes día 13 y, posteriormente, el día 14, tendrá que ser aprobada por el comité provincial.

El siguiente paso del proceso es remitir la lista a la Comisión Ejecutiva Nacional del PSdeG, que la trasladará junto con el preceptivo informe al respecto a la Comisión Federal de Listas para su dictamen previo a la aprobación definitiva por el Comité Federal.