Extinguido el incendio de la cerería de Negreira (A Coruña)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos do Xallas y de Cee han indicado que el incendio de la cerería de Negreira (A Coruña) quedó totalmente extinguido y la zona está enfriada. La fábrica ha ardido en su totalidad.

Tal y como ha trasladado el 112 Galicia, a lo largo de la tarde los bomberos de Santa Comba han pasado por la zona para refrigerar los puntos que presentan una mayor temperatura. Además, continuarán vigilando la fábrica por si se reaviva el fuego en las próximas horas.

Un particular alertó sobre las 4.30 horas de la madrugada de que ardía una fábrica de velas en el lugar de Espesedo, en Bugallido, en el municipio de Negreira.

A continuación, el 112 Galicia puso en marcha un dispositivo de intervención en el que participan los Bombeiros de Santa Comba, de Cee, el GES de Brión, el servicio provincial de incendios y la Guardia Civil.

También, por precaución, se informó al personal del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, así como, al Servizo de Medio Ambiente da Xunta de Galicia, al personal del Ayuntamiento, a la Policía Local y a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la localidad.

En estos momentos, los medios continúan trabajando para evitar la propagación de las llamas, que solo afectan a la fábrica.