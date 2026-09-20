Extinguido el incendio forestal en A Lama, que afectó a 26,69 hectáreas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural ha comunicado que el incendio forestal registrado en el municipio pontevedrés de A Lama, en la parroquia de Escuadra, quedó extinguido a las 13.35 horas de este domingo.

Tal y como ha recordado la Xunta en nota de prensa, el fuego se inició a las 04.19 horas de este sábado y finalmente afectó a una superficie de 26,69 hectáreas, de las cuales 23,69 hectáreas corresponden a monte raso y las tres restantes a superficie arbolada.

Para las labores de extinción se movilizaron un total de un técnico, 11 agentes, 20 brigadas, 18 motobombas, dos palas, tres helicópteros y cinco aviones.