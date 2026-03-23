La facturación de la industria se desploma un 7,5% en enero en Galicia, más que la media

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SANTIAGO DE COMPOSTELA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria se desplomó un 7,5% en enero en Galicia, por encima de la media (-6,3%), en relación con el mismo mes de 2025, según los datos que publica este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el conjunto estatal, con el descenso de enero, las ventas de la industria vuelven a tasas negativas después de haber registrado en diciembre de 2025 un alza interanual del 1,5%.

Los mayores descensos interanuales de la facturación en el primer mes del año se registraron en la fabricación de elementos metálicos para la construcción, contenedores de metal, armas y municiones (-15%); la confección de prendas de vestir (-14,3%), las coquerías y el refino de petróleo (-14,1%) y en la industria química (-13,9%).

Por contra, los mayores ascensos interanuales por actividades se los anotaron la fabricación de ordenadores, equipos periféricos y telecomunicaciones (+11,1%); la fabricación de artículos de joyería, bisutería y de instrumentos musicales (+9,8%) y la fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos (+9,5%).

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de la industria retrocedió un 3,1% interanual en enero, ampliando en seis décimas la caída que había experimentado en diciembre. El de enero ha sido, además, su mayor descenso interanual desde septiembre de 2023.

LAS VENTAS CAEN UN 1,1% EN EL MES DE ENERO

En tasa mensual (enero de 2026 sobre diciembre de 2025) y eliminando la estacionalidad y el efecto calendario, la facturación de la industria disminuyó un 1,1%, su mayor retroceso mensual desde octubre de 2024.

Por destino económico de los bienes, tres de los cinco sectores presentaron tasas mensuales negativas el pasado mes de enero, especialmente la energía (-4,2%) y los bienes de equipo (-2,2%).

Por contra, la facturación mensual subió en dos sectores, con los bienes de consumo duradero a la cabeza (+2,1%).

CATORCE COMUNIDADES RECORTAN LA FACTURACIÓN

De acuerdo con el INE, la cifra de negocios de la industria aumentó en enero en tasa interanual en sólo tres comunidades, las de Navarra (+12,6%), Canarias (+3,5%) y La Rioja (+0,9%).

Por contra, la facturación de la industria bajó en 14 regiones en tasa interanual, principalmente en Baleares (-15,5%), Asturias (-13,3%), Andalucía (-11,7%) y Castilla-La Mancha (-10,7%), las únicas con descensos de dos dígitos.