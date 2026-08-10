Fallece el conductor de un camión que volcó en Xove (Lugo)

LUGO 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido este lunes en la localidad lucense de Xove tras salirse de la vía y volcar el camión que conducía.

Según la información del CIAE 112-Galicia, el suceso ocurrió sobre las 16,00 horas de este lunes en la carretera LU-862, a su paso por Xove.

Tras recibir varias llamadas de alerta, los gestores del Centro Integrado de Atención a Emergencias de Galicia solicitaron la intervención de los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, así como de los Bomberos de Viveiro, de los miembros de Protección Civil de Xove y de los agentes de la Guardia Civil de Tráfico.

A la llegada de los efectivos de rescate y salvamento, comprobaron que la situación del vehículo impedía acceder al interior sin moverlo. Por eso, solicitaron la presencia de una grúa especial. Cuando este recursos pudo actuar, los equipos de emergencias descubrieron que el conductor estaba fallecido.