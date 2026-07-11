Fallece un hombre en la playa de O Bao, en A Illa de Arousa (Pontevedra)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido este sábado, 11 de julio, en la playa de O Bao, en A Illa de Arousa (Pontevedra). El hombre se encontraba nadando en las proximidades del puente de la localidad cuando se aferró a una boya para pedir auxilio.

Tal y como ha trasladado el 112 Galicia, recibieron el aviso a través de un particular, quien comunicaba poco antes de las 13.30 horas que una persona pedía auxilio agarrado a una boya, en el puente de A Illa de Arousa, en la playa de O Bao.

Según relató el alertador, la mujer de la víctima se había echado al agua para tratar de rescatarlo y, una vez con él, también pedía ayuda. Entre varias personas pudieron traer al hombre hasta la arena, donde profesionales sanitarios realizaron las maniobras de reanimación.

También, se desplazó hasta allí el helicóptero medicalizado con base en Santiago del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, tomando tierra en el aparcamiento de caravanas de la zona.

Adenás, se sumaron al operativo miembros de la Guardia Civil, los bomberos de O Salnés, Salvamento Marítimo y el Servizo de Gardacostas de Galicia.

Finalmente, pese a los intentos de los sanitarios por reanimarlo, el hombre perdió la vida.