Fallece un motorista de 52 años en Dozón (Pontevedra) tras una colisión con un tractor

Un motorista de 52 años fallece en una colisión contra un tractor en Dozón (Pontevedra), a 10 de octubre de 2026. - GUARDIA CIVIL DE TRÁFICO

PONTEVEDRA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un motorista, vecino de Caldas de Reis de 52 años, ha fallecido esta tarde en Dozón (Pontevedra) tras colisionar su vehículo contra un tractor, lo que provocó que saliera despedido por el impacto, según las fuentes de emergencias consultadas.

Un particular contactó con el 112 Galicia a las 16.25 horas para alertar de la colisión, que ocurrió a la altura del kilómetro 274 de la N-525. En su llamada, pidió asistencia sanitaria urgente para el motorista, que había resultado gravemente herido.

La central de emergencias trasladó la información al 061, que movilizó un helicóptero medicalizado al lugar del accidente, a los Bomberos de O Deza, al GES de Lalín y a la Guardia Civil de Tráfico. Pese a ello, el personal médico únicamente pudo confirmar el fallecimiento del hombre.