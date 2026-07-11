Fallece un motorista tras chocar contra un muro en Vilalba (Lugo)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha perdido la vida tras chocar contra un muro en Vilalba (Lugo). El suceso tuvo lugar poco antes de las 22.30 horas del viernes.

Tal y como ha trasladado el 112 Galicia en su boletín informativo, un particular alertó del accidente, que tuvo lugar en la rúa de Plácido Peña, 107, en Vilalba. En la llamada, detallaba que la moto había chocado con un muro y que el motorista no se movía.

Pese a que los servicios de emergencias se desplazaron hasta el punto para atenderle, los sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento del joven.

En el operativo participaron los bomberos de Vilalba, la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local y los efectivos de la agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la localidad.