Fallece un motorista en Sada (A Coruña) tras chocar contra una furgoneta

Archivo - Sala de operaciones del 112 Galicia (Axega).
Archivo - Sala de operaciones del 112 Galicia (Axega). - 112 GALICIA - Archivo
Europa Press Galicia
Publicado: sábado, 16 mayo 2026 14:01
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   A CORUÑA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

   Un hombre ha fallecido este sábado en Sada (A Coruña) en un accidente de tráfico, que se produjo al chocar la moto que conducía contra una furgoneta. El siniestro ocurrió en el kilómetro 1 de la DP-0812, a la altura de Samoedo.

   Pasadas las 12.00 horas, un familiar del conductor de la furgoneta informó de lo sucedido al 112 Galicia y aseguró que la víctima estaba "totalmente accesible". La central de emergencias también recibió el aviso por parte del personal del 061.

   Los gestores del 112 pusieron en conocimiento de los agentes de Tráfico, de la Policía Local, de los Bomberos de Betanzos y del personal de mantenimiento de la vía.

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