El fármaco antidiabético semaglutida podría emplearse para prevenir enfermedades cardiovasculares, según el IDIS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El uso del fármaco antidiabético semaglutida podría tener efectos positivos en el tratamiento preventivo de enfermedades cardiovasculares, según un estudio del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS).

Según ha trasladado la institución científica en una nota de prensa, la medicina ha determinado que la acumulación de depósitos de grasa localizados alrededor del miocardio, que se conocen como tejido adiposo epicárdico, "suele estar más relacionada" con los trastornos cardiovasculares que, por ejemplo, el índice de masa corporal.

La acumulación de esta grasa epicárdica alrededor del miocardio y las arterias coronarias "puede facilitar que suceda una inflamación y un aumento del tejido", una circunstancia que "aumenta las posibilidades de que el paciente sufra arritmias".

En este contexto, el estudio del IDIS, publicado recientemente en la revista americana 'Journals of the American College of Cardiology' (JACC), se ha basado en 67 biopsias de grasa epicárdica y subcutánea de pacientes sometidos a cirugía cardiaca.

Así, ha revelado que las propiedades de la semaglutida "mejoran la sensibilidad de la insulina y reducen la cantidad de tejido adiposo epicárdico", por lo que podría ser una estrategia terapéutica preventiva en pacientes con patología cardiovascular.