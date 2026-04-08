La Fegamp reclama a Rueda "más diálogo" con los ayuntamientos tras su intervención en el DEA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alberto Varela, ha reclamado este miércoles al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, "más diálogo" con los ayuntamientos y una mayor atención a la gestión municipal tras su discurso en el Debate sobre el Estado de la Autonomía.

Varela ha criticado que las demandas del municipalismo gallego sobre la mejora de la financiación local y la definición de competencias sigan siendo las "grandes ausentes" en el discurso del presidente.

"El diálogo que el presidente de la Xunta reclama al Gobierno de España es el mismo que su gobierno tiene que facilitar a los ayuntamientos gallegos", ha afeado Varela, que ha recordado que la Comisión Gallega de Cooperación Local aún no se ha convocado.

Respecto a la futura Ley de Administración Local de Galicia, el presidente de la Fegamp ha lamentado que el municipalismo tenga que presentar alegaciones por registro público ante la "ausencia del espacio de diálogo necesario".

Según Varela, "no resulta lógico" este procedimiento cuando la nueva norma "debería ser la que clarificase la financiación local y las competencias que corresponden a la Xunta". Asimismo, ha incidido en el "derecho" de las entidades locales a recibir una "financiación incondicionada" para su gestión.

En materia de servicios sociales, Varela ha advertido que el Servicio de Axuda no Fogar (SAF) debe ser financiado en su totalidad por la Xunta y el Gobierno central. Ha criticado que la apuesta por el 'Bono Coidado' de 5.000 euros anuales "desvirtúa" el acuerdo de mejora del SAF y ha asegurado que con esos fondos "se podría resolver el problema de financiación del servicio profesional que prestan los ayuntamientos".

Finalmente, el presidente de la federación ha denunciado que la gratuidad de las escuelas infantiles "la están pagando los ayuntamientos", que reciben menos fondos para los centros de titularidad municipal que los que perciben los centros privados. Como solución, ha propuesto el lanzamiento de un nuevo Pacto Local renovado con "compromisos ciertos" para abordar de forma "corresponsable" la financiación y las competencias locales.