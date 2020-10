Feijóo da al PP de Ourense "libertad" para pactar un gobierno y pregunta a Caballero si el PSOE también la tiene

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta y del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que los populares de Ourense "tienen libertad para pactar" un gobierno alternativo al que actualmente lidera en solitario --con otros dos ediles-- Gonzalo Pérez Jácome, de Democracia Ourensana, después de que el PP suspendiese el pacto que lo llevó a la Alcaldía por "sospechas" sobre financiación de DO.

Así, en la sesión de control al Gobierno celebrada en el Pazo do Hórreo este miércoles, Feijóo ha aprovechado la pregunta que formuló el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, para instarle a aclarar si el PSOE también tiene esa capacidad de pactar en Ourense independientemente de las directrices que marque la dirección autonómica.

"Espero que usted también le deje libertad para pactar y espero que la propuesta no sea 'pactaremos con todos para que no gobierne el PP'", ha manifestado Feijóo, en su intervención, en la que ha reprochado a los socialistas que en la provincia de Ourense él había ofrecido que el PP liderase la Diputación y el PSOE se asumiese las riendas del Ayuntamiento --ambos como fuerzas más votadas en sendas instituciones--. Pero lo socialistas, dijo, no aceptaron su oferta.

Durante el debate, en que Feijóo mostró que su "preocupación" como presidente de la Xunta es la situación sanitaria de Ourense, Gonzalo Caballero acusó al PP situar a Jácome en la Alcaldía, pese a decir en campaña electoral que era "letal", para "mantener el baltarismo y caquisimo" en la Diputación de Ourense.

Caballero también "coincidió" en que la situación "más preocupante" es la sanitaria, pero indicó que con un gobierno como el actual en la "tercera ciudad de Galicia", no se pueden gestionar ayudas u otras medidas para los ciudadanos.