Feijóo responde con ironía a las críticas de Abascal: "Muto mis apellidos; ayer era Torra y hoy, Pujol"

Publicado 21/02/2020 16:08:23 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta y candidato del PPdeG a la reelección, Alberto Núñez Feijóo, ha respondido este viernes con ironía a la afirmación realizada en su perfil de 'Twitter' por el líder de Vox, Santiago Abascal, quien le ha comparado con Jordi Pujol. "Muto mis apellidos; ayer era Torra y hoy, Pujol", ha respondido el dirigente popular gallego.

En concreto, después de que el presidente de la Xunta descartase un pacto con Vox, Abascal ha aludido en la red social a la afirmación de Feijóo de que "Vox es un partido que está contra Galicia", antes de compararle con el dirigente catalán.

"Feijóo, que afirma que Galicia es una nación sin Estado, usa la vieja táctica del separatismo catalán que convertía las críticas a Pujol en ataques a Cataluña. Ha nacido Jordi Feijoó", ha dicho Abascal.

"Muto mis apellidos; ayer era Torra y hoy, Pujol", ha respondido Feijóo. "No sé si en mi casa estarán muy de acuerdo con esto", ha añadido, antes de asegurar que tiene "la sensación" de que en Galicia le conocen por sus dos apellidos, que le llevan "acompañando toda la vida, desde la partida de nacimiento".

A su modo de ver, estas cuestiones, "al igual que Venezuela" (en alusión a la información sobre supuestas irregularidades en fondos para la emigración y a las críticas de la oposición), "no dejan de poner un poco de salsa en esta campaña" para las elecciones autonómicas del 5 de abril.

"Pero yo he venido aquí a hablar de Galicia, quien quiera oír mi opinión sobre Galicia, estoy a su disposición. Y quien quiera oírla sobre estos comentarios tan simpáticos... no me van a producir más que una cierta sonrisa", ha remarcado, antes de incidir en el "planteamiento tan poco realista de algunos políticos con este inicio de precampaña".

"Si empieza así (la carrera hacia las urnas), todas las cosas que vamos a descubrir", ha concluido.