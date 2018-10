Feijóo advierte que es “inasumible” que sigan subiendo los peajes de la AP-9 y exige medidas

Actualizado 31/10/2018 15:56:41 CET

Pone el foco en el PSOE, al que insta a “cumplir” y financiar con cargo a los presupuestos del Estado obras de ampliación, mientras minimiza la responsabilidad del PP

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha rechazado la política tarifaria de la Autopista del Atlántico (AP-9) y ha esgrimido que los peajes “no pueden seguir subiendo” porque es “inasumible”. Como alternativa, ha señalado que su Gobierno plantea la “flexibilización” y “descuentos”, y también ha retado al PSOE a que, para reducir el aumento de peajes, “cumpla su compromiso” de financiar parte de las obras de ampliación con cargo a presupuestos del Estado.

En la misma jornada en la que se materializa la nueva subida del 2% de los peajes en la AP-9, Feijóo ha remarcado que “lo importante es saber por qué subió la autopista” y ha puesto el foco en el PSOE, al que ha responsabilizado de la parte “fundamental” del incremento por el convenio firmado por José Blanco en 2011. Enfrente, ha minimizado la parte de la subida que deriva de los compromisos asumidos por Ana Pastor, cuando era titular de Fomento, en 2013.

“La autopista sube porque hay una decisión política de aumentar un 1% el peaje acumulativamente y durante 20 años para financiar las infraestructuras de ampliación de la AP-9, como decidió el Gobierno socialista en 2011. Esa es la subida fundamental”, ha remarcado, antes de admitir que, “adicionalmente”, hay un incremento “de menos de un punto, creo, durante cinco años, para financiar una rebaja del peaje” entre Pontevedra y Vigo.

“Hay ciudadanos, entre Pontevedra y Vigo que pagan menos peaje y el resto de ciudadanos que usan la autopista pagan más. Son cosas distintas, una cosa es financiar a través de una subida del peaje y otra, redistribuir el peaje. Esa fue la decisión coyuntural del PP”, ha defendido.

“¿Cuál es nuestra opinión? Nuestra opinión está expresada de forma clara. Pensamos que esta autopista no admite más subidas de peaje. La gente no puede gastar más en peaje que en gasolina”, ha sentenciado el presidente, quien ha recordado que la AP-9 es una vía estratégica en la comunidad y, “probablemente, una de las más importantes de España en tráficos”.

“Es clave para comunicar al 60 por ciento de la población gallega que vive en el entorno de la autopista”, ha aseverado Feijóo, quien ha insistido en que a la Xunta “no” le gusta una política tarifaria de este tipo. “Prueba de ello”, ha esgrimido, es que, pese a la crisis económica, abrió en la última década “200 kilómetros de vías de alta capacidad sin peaje”, con cargo a los presupuestos de la comunidad.

En cuanto a los pasos a dar, ha señalado que la Xunta creía que el asunto estaba “solucionado” toda vez que el exministro de Fomento José Blanco dijo, ha recordado, “que lo lógico era, con la recuperación económica, dejar sin efecto la subida de peajes y financiar la ampliación de las infraestructuras de la autopista con cargo a los presupuestos del Estado”.

“Después, quién nos iba a decir que los que decían eso promovieron una moción de censura, están en el Gobierno central y firman el aumento del peaje para los próximos 20 años”, ha reprobado, antes de advertir que lo que no se puede hacer es “mentir a los gallegos”.

“NO PUEDE SEGUIR SUBIENDO ASÍ”

Dicho esto, se ha reafirmado en que los peajes de la AP-9 no pueden “seguir subiendo así” porque “no es asumible”, “impacta directamente en la competitividad” de Galicia y de las economías de las familias y las empresas. En este punto, ha lanzado un mensaje que ya había trasladado en ocasiones anteriores, aún con el PP al frente del Gobierno central: “es evidente que no se puede seguir ampliando la autopista con cargo a peajes, sino con cargo a presupuestos del Estado”.

“Esto no es un reparto de culpas, sino un reparto de los hechos”, ha asegurado el presidente gallego.

¿QUÉ PLANTEA LA XUNTA?

Preguntado acerca de qué plantea la Xunta, Feijóo ha insistido en que su Gobierno tiene claro que la actual política tarifaria de la AP-9 “no es correcta”. “Primero, porque es carísima; segundo, porque no es para nada mínimamente sensible con las personas que la usan de forma diaria; tercero, porque las políticas de descuentos son inexistentes; y cuarto, porque no se facilita los tráficos pesados en las noches y las madrugadas para que puedan circular con mayor seguridad y menor peaje”, ha esgrimido.

Así, ha insistido en que, para empezar, el PSOE debe aclarar “si va a cumplir o no su compromiso de financiar en parte estas infraestructuras con cargo a presupuestos del Estado” y, de este modo, reducir el incremento de los peajes para los próximos años. “Eran su propuesta, a ver si la cumplen”, ha retado.

También ha planteado estudiar qué política de flexibilización y descuentos se puede acometer en la AP-9, y, por último, ha incidido en la necesidad de “cumplir el compromiso” dado a los vecinos sobre el peaje de Redondela y las obras de mejora derivadas de la ampliación de Rande.

En todo caso, Feijóo ha concluido que a él le costaría “mucho” como presidente de la Xunta firmar el convenio que se firmó en el año 2011.