El fin de Altri y la mina de Touro y la vigilancia sobre la eólica, entre las prioridades de Adega para 2026

Asamblea de la entidad ecologista Adega, a 28 de marzo de 2026. - ADEGA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cierre de los proyectos de Altri en Palas de Rei (Lugo) y de reapertura de la mina de Touro (A Coruña) y la vigilancia sobre la eólica marina y terrestre figuran entre las prioridades que la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega) ha marcado para 2026, durante el que seguirán acciones para presionar en estas cuestiones.

La organización ecologista ha celebrado este sábado, 28 de marzo, su 51ª Asemblea Xeral ordinaria en la Casa das Asociacións de Cornes, en Santiago de Compostela, donde además se podrá visitar la muestra de los 50 años de Adega hasta el próximo 7 de abril.

Este encuentro anual de personas socias ha servido para hacer balance del trabajo realizado y poner en común las futuras líneas de acción. Además, según ha trasladado a Europa Press la secretaria ejecutiva de la entidad, Belén Rodríguez, las asistentes ha reafirmado la petición de dimisión de la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, por su labor frente al departamento.

Rodríguez defiende que la justicia --con la paralización de los eólicos o un fallo reciente que afecta a terrenos de Altri-- "está refrendando" que la política ambiental "está sufriendo una regresión importante en diferentes materias", de la que entienden que Vázquez "es la máxima responsable". De hecho, esta petición aparece entre cinco propuestas de resolución aprobadas en la asamblea.

PROYECTOS DE ALTRI Y MINA DE TOURO

En cuanto a Altri y la reaperutra de mina de Touro (a cargo de Cobre San Rafael), actualmente están impulsando --junto a otras organizaciones sociales y vecinales-- una recogida de firmas para instar al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a que proceda al cierre "definitivo" de ambos proyectos. Para ello, reclaman que el Consello de la Xunta "desestime" las solicitudes correspondientes y después los archiven.

Además, la entidad ha resaltado su participación en la oposición a la fábrica proyectada en Palas, que la Xunta está en proceso de archivar. Rodríguez lo ejemplifica con la reciente sentencia que afecta a terrenos donde se pensaba instalar y que dio la razón a Adega, que defiende que "anula" la declaración de impacto ambiental (DIA).

El fallo, con fecha de febrero y al que cabe interponer recurso, obliga al departamento autonómico a mantener la "protección" que había retirado a una zona dentro de su estrategia de infraestructura verde. Sin embargo, la Consellería asegura que esto "no invalida declaraciones definitivas", ya que dice que lo juzgado es un documento provisional.

EÓLICA MARINA Y TERRESTRE

Otra de las batallas que librará Adega en 2026 girará en torno a la eólica, tanto marina como terrestre. En el primer caso, han trasladado sus aportaciones al Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) para insistir en que no se liciten proyectos sin la elaboración previa de los nuevos Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM).

"No cuentan con un marco regulatorio para el desarrollo de los proyectos y, por tanto, entendemos que no se pueden licitar proyectos eólicos marinos hasta que no estén aprobados los POEM", remarca la secretaria ejecutiva de la entidad, que alerta de las afectaciones que este tipo de instalaciones pueden tener, por ejemplo, para el sector persquero.

En cuanto a la terrestre, Rodríguez avisa de que existe un "repunte" en la tramitación de nuevos proyectos. De este modo, la asociación ecologista tiene la intención de participar en la fase administrativa, a través de alegaciones, y, "si hiciera falta", recurrir por la vía judicial.

ZONAS VULNERABLES A NITRATOS

Por otra parte, Adega exige a la Xunta que cumpla la normativa europea y estatal y declare "sin más demora" las zonas vulnerables a nitratos para "prevenir y reducir la contaminación causada por la ganadería industrial".

De esta forma, reclama la moratoria inmediata para autorizaciones de nuevas explotaciones ganaderas en comarcas afectadas, como A Limia o O Deza, que --según recoge la entidad-- han superado la carga ganadera, así como de aquellas que no acrediten disponer de tierra de sobra para gestionar adecuadamente los purines.

También apela a la planificación de las condiciones en las que instalar plantas de biogás: "Nosotros abogamos por plantas que den servicio a las propias explotaciones, que puede ser una buena alternativa para la generación de energías renovables, pero bajo determinados requisitos".