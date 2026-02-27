Finaliza sin acuerdo la negociación del convenio de transporte de viajeros por carretera en la provincia de A Coruña

Archivo - Huelga en el transporte de viajeros por carretera en A Coruña - EUROPA PRESS - Archivo

A CORUÑA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las negociaciones por el convenio del transporte de viajeros por carretera en la provincia de A Coruña han finalizado sin acuerdo, según han confirmado a Europa Press desde CCOO tras la reunión celebrada este viernes.

Ha sido con la firma del acta final en la que se recoge que la mediación, en el Consello Galego de Relacións Laborais, acaba sin el citado acuerdo, lo que supone un formalismo dentro de un proceso en el que no ha habido acercamiento de posturas entre sindicatos y patronal.

Tras unos paros intermitentes, con amplio seguimiento y con unión sindical por parte de las tres organizaciones representadas -- CIG, UGT y CCOO -- se pasó a la división sindical después de que firmasen un preacuerdo CCOO y UGT, con mejoras laborales y sindicales, según ambas centrales, pero insuficientes para la central nacionalista.

Este preacuerdo no contó con el respaldo mayoritario de los trabajadores y trabajadoras. En este contexto, la CIG optó por convocar una huelga indefinida. CCOO pidió a la patronal que aclarase algunos aspectos del preacuerdo pero sin que, finalmente, se firmase nada por parte de este sindicato.

UGT optó por un acuerdo de eficacia limitada lo que implica que cada trabajador o trabajadora deberá decidir si lo firma o no. La CIG planteó en su momento reiniciar la negociación en conjunto con CCOO sin contestación, según la central nacionalista, por parte de este sindicato.

Desde este último han precisado a Europa Press que hoy se firmó el acta final sin acuerdo por lo que "sigue vigente el actual convenio y las personas trabajadoras que así lo decidan pueden acogerse al convenio de eficacia limitada que pactó UGT con la patronal".