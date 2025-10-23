Fiscalía pide 16 años para los dos acusados por el crimen del placero de Santiago, que serán juzgados en enero

Archivo - Ciudadanos realizando compras en la plaza de Abastos de Santiago, donde han matado al dueño de una carnicería, a 12 de noviembre de 2024, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). El propietario de la carnicería Chelo Muñico, Antoni - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía pide penas de prisión que suman 16 años para cada uno de los dos acusados de la muerte violenta del propietario de la carnicería Chelo & Muñico en la madrugada del 12 de noviembre en las inmediaciones de la Plaza de Abastos de Santiago de Compostela. El juicio por el crimen empezará a finales del próximo mes de enero.

Según han informado fuentes judiciales, está previsto que el tribunal de jurado se constituya el 16 de enero y, si hay tiempo, el juicio ya arrancaría ese día, para celebrarse hasta el 3 de febrero.

En su escrito de acusación, la Fiscalía pide para cada uno de los acusados 14 años de cárcel, con inhabilitación absoluta, por un delito de homicidio. Además, reclama dos años de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena por otro delito de lesiones.

Asimismo, el Ministerio público reclama la medida de libertad vigilada durante cinco años a contar a partir de la finalización del cumplimiento de la pena y que ambos indemnicen a la esposa del fallecido en 120.000 euros por la muerte y en 4.222,39 por el sepelio. Además, reclama 108.875 euros para la hija de la víctima..

Por su parte, pide que se indemnice en 15.222,22 euros por los días de curación y 7.591,71 euros por las secuelas causadas al vigilante de la plaza.

HECHOS

En el escrito, la Fiscalía recuerda que los dos acusados se encontraban sobre las 4,30 horas de la madrugada del 12 de noviembre de 2024 en la Plaza de Abastos, donde iniciaron una discusión con el propietario de la carnicería.

La pelea continuaría en el interior de la plaza, donde ambos acusados forcejearon con el fallecido y con el vigilante de seguridad que acudió a la llamada de la víctima.

En el transucurso de la pelea, la víctima se hizo con un haragán de limpieza, con el que uno de lo acusados lo golpeó posteriormente en la cabeza.

El propietario de la carnicería falleció y el vigilante de seguridad sufrió diversas lesiones.

Los dos acusados fueron detenidos horas después, tras iniciar una huída por las calles de Santiago y llegar a sus domicilios.