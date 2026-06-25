Fiscalía pide 9 años de inhabilitación para Jácome por prevaricación al no pedir la compatibilidad

Archivo - El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, a su llegada al juzgado - Rosa Veiga - Europa Press - Archivo

OURENSE 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Fiscalía ha solicitado la pena de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, por un delito de prevaricación al no solicitar la compatilibidad del cargo con las actividades profesionales privadas que desarolla "al margen de su condición de alcalde".

Según se recoge en el escrito, Pérez Jácome cobraba la retribución como regidor "en régimen de dedicación exclusiva", al tiempo que realizaba otras actividades "absolutamente incompatibles", las cuales le generaban "importantes ingresos anuales superiores a su retribución" como regidor.

En sente sentido, el fiscal ha matizado que Jácome era administrador único de una mercantil --hasta que esta cesó su actividad en agosto de 2020--, y realizaba, además, la explotación de la televisión AURIA TV, de la que "es propietario y único responsable".

Así las cosas, el Ministerio Fiscal ha recalcado que el regidor llevaba a cabo estas actividades "a sabiendas de la ilegalidad que ello supone y del perjuicio que conlleva para las arcas municipales, cobrando un sueldo que en caso de no serle concedida la compatibilidad no tendría derecho a cobrar".