Coche de la Policía Nacional durante un desalojo por un falso aviso de bomba, en el IES Sanxillao, a 18 de noviembre de 2026, en Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Provincial de Lugo ha abierto de oficio diligencias de investigación en relación con las amenazas de bomba que afectaron a varios centros escolares de la provincia de Lugo la semana pasada, según ha explicado el Ministerio Fiscal en un comunicado.

En concreto, las diligencias tienen por objeto recopilar la información disponible sobre los hechos y analizarla de manera conjunta para esclarecer quién está detrás de las amenazas de bomba.

Cabe recordar que la jornada del miércoles 18 y el jueves 19 de noviembre, agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil realizaron desalojos y revisiones tras recibir falsos avisos de bomba.

Los avisos fueron recibidos de forma prácticamente simultánea al mediodía mediante correo electrónico dirigido a las direcciones educativas y afectaron a unos 80 centros gallegos.

En la ciudad de Lugo, los avisos afectaron al IES Sanxillao, el IES Muralla Romana y el IES Nosa Señora dos Ollos Grande. Además, también afectó a municipios de la provincia como Viveiro, Monforte de Lemos y Ribadeo.