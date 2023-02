Formoso censura la "insensibilidad" de la Xunta, "con presupuestos sin medidas que consideren la carestía de precios"

El secretario xeral tacha de "retrógrado" a Feijóo y a los populares por votar en el Senado en contra de prohibir el acoso a las mujeres que quieren abortar

A CORUÑA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, ha censurado este domingo en A Coruña la "insensibilidad" de la Xunta, "con unos presupuestos sin ninguna medida en beneficio de la ciudadanía que tenga en cuenta la carestía de los precios".

Así se expresaba durante la inauguración de la 'Jornada Municipalista de Cohesión Social en A Coruña', donde ha estado acompañado por la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, entre otros.

Allí ha reivindicado a un partido socialista que "afrontó el peor periodo de este país después de la Guerra Civil, la pandemia, que aunque ya parece olvidada, fue un momento difícil que puso en tela de juicio a todo el sistema".

En ese momento, ha censurado, los populares "fueron capaces de poner palos en las ruedas a un Gobierno que daba la cara cada día". "Como presidente de la Diputación de A Coruña, nunca tuve una sola llamada del presidente de la Xunta, Núñez Feijóo, de una persona que hoy se presenta como hombre de Estado", ha rememorado.

"De un moderado", ha dicho, "cuya primera medida en el Senado fue ordenar votar en contra de una medida legislativa que prohibía el acoso a las mujeres que querían interrumpir su embarazo voluntariamente".

Formoso ha censurado "esa insensibilidad, esa intención oscura de volver a tiempos oscuros, de dejar de lado lo mejor de la Unión Europea y el progreso de una sociedad". "No se puede ser así de retrógrado", ha afirmado.

Además, ha defendido las medidas impulsadas por el Ejecutivo central como la subida de las pensiones, "para lo que tuvo la valentía de aguantar a la derecha mediática y económica", la eliminación del IVA de la luz o la subida del salario mínimo.

Mientras, ha contrapuesto, "la Xunta se muestra absolutamente insensible a esta situación, con unos presupuestos sin ninguna medida en beneficio de la ciudadanía que tenga en cuenta la carestía de los precios".

A CORUÑA COMO "MODELO DE CIUDAD"

La alcaldesa de A Coruña ha arrancado su intervención bromeando con el día de celebración de las jornadas, domingo de Carnaval. "Confesad que habéis venido para poner a prueba la resistencia de los gallegos, que podemos celebrar el carnaval y madrugar para estar aquí, debatiendo sobre municipalismo", ha comentado.

Inés Rey ha puesto como ejemplo de políticas municipalistas las llevadas a cabo por su propio gobierno desde 2019 con la idea de que "A Coruña recuperase su posición de referencia, volviese a estar en el mapa como una ciudad modelo, innovadora y de vanguardia, pero que en su ADN lleve la política social; que fuese un espejo en el que se mirasen otras ciudades".

Por eso no considera "casual" que las jornadas sobre municipalismo se celebren en la ciudad herculina, "donde se han implantado medidas innovadoras en muy poco tiempo". "Se han ampliado y conectado los carriles bici y se ha rebajado el precio del transporte público, algo que la Xunta no ha considerado importante y en lo que no ha colaborado", ha señalado.

También en esta línea ha reivindicado el Plan de Recuperación Económica y Social de A Coruña (Presco), con más de 20 millones de euros movilizados en ayudas directas "con recursos propios del Ayuntamiento y con cero euros aportados por la Xunta".

A nivel nacional, ha señalado que este ha sido "un mandato diferente" en el que el Gobierno ha tenido que lidiar "con uno de los momentos más difíciles, la Covid", que necesitó de un sistema público a todos los niveles, también la Sanidad, que se vio sometida al mayor test de estrés de la historia reciente y que es una competencia exclusivamente autonómica".

Inés Rey ha puesto también en valor la futura sede de la Agencia de Inteligencia Artificial en A Coruña y ha destacado la "apuesta importante del Gobierno de Pedro Sánchez" por "descentralizar y dar visibilidad a todas las ciudades". "Eso también es cohesión social y apostar por el municipalismo", ha apostillado.