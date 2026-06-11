La futura Ley de educación digital de Galicia incorporará una treintena de aportaciones del Consello Escolar

Consello Escolar de Galicia - MONICA ARCAY CARRO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La futura Ley de educación digital de Galicia incorporará cerca de una treintena de aportaciones por parte del Consello Escolar de Galicia, órgano colegiado donde están representados los actores que conforman la comunidad escolar.

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha agradecido las aportaciones realizadas en el período de exposición pública del texto legislativo, que lo convierten en "el más participativo de la historia de Galicia".

Cabe recordar que esta nueva ley entra ya en los últimos pasos para su aprobación definitiva en el Consello de la Xunta, así como para su remisión al Parlamento gallego.

En este contexto, el conselleiro de Educación ha presidido este miércoles la reunión del Consello Escolar de Galicia, en la que se abordaron nuevas acciones para el próximo curso como la normativa en educación digital o las medidas de avance en materia de atención a la diversidad y ratios.

Allí, ha asegurado estar de acuerdo con muchas de las 199 propuestas recibidas en esta última fase expositiva que, por técnica normativa, no se pueden incorporar porque no son objeto de la ley, aunque la Xunta ha subrayado este jueves en una nota de prensa que son "muy valiosas y se tendrán en cuenta para posteriores desarrollos normativos".

De hecho, 115 son aportaciones de adición, es decir, que proponen añadir y enriquecer el texto base sobre cuestiones como el uso de los teléfonos móviles, la regulación de la formación o garantías de recursos.

Por otro lado, el titular de Educación del Gobierno gallego ha presentado un informe sobre el nuevo paquete de mejoras en la educación que serán efectivas desde septiembre y que amplían e el alcance de las medidas del Acuerdo de 2023.

Román Rodríguez ha hecho hincapié en la puesta en marcha del Plan de atención a la diversidad, al amparo del cual desde el próximo curso se consolidan un total de 400 plazas de especialistas de Pedagogía Terapéutica, de Audición y Lenguaje y de Orientación.