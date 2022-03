Galicia calcula que han llegado 800 refugiados de Ucrania y activa la Risga y acciones en sanidad y educación

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado que la Delegación del Gobierno ha comunicado la llegada de 150 refugiados a Galicia de forma oficial, pero los cálculos elevan a 800 las personas que han huido de la guerra en la Comunidad gallega. Así, y tras pedir al Ejecutivo central una acción "coordinada", ha avanzado acciones en el ámbito sanitario y educación, así como la activación de la Risga.

En su comparecencia en el Parlamento, Feijóo ha advertido de las cifras de desplazados que ya se calculan en 3,3 millones y que si sigue avanzando la guerra aumentará más este "éxodo masivo", que es "dolorosisimo". "Galicia fue siempre una comunidad solidaria y acogedora", ha proclamado el mandatario autonómico, quien ha garantizado que con Ucrania "no será diferente".

"Necesitamos coordinación, organización, que el Gobierno central tome de una vez las riendas de esta situación", ha aseverado Feijóo, quien se ha preguntado si va a existir un plan nacional de recepción y acogida a las personas desplazadas y cuándo se concretarán los fondos extraordinarios que las comunidades, ayuntamientos y entidades sociales precisan para ejercer sus funciones.

Feijóo ha reclamado también conocer cuántos refugiados llegan cada día a Galicia, "cómo se llaman y qué edades tienen". "La administración encargada de la seguridad interior, de las migraciones y del control de fronteras, que es el Gobierno central, debe aportar respuestas", ha exigido el presidente de la Xunta, quien dijo que sin conocer datos concretos y "fiables", no se pueden prestar la acogida en "condiciones óptimas".

"Espero sinceramente que no finalice esta semana sin que contenemos con los canales de información fluida y en tiempo real que llevamos reclamando desde el inicio de esta crisis", ha aseverado.

Feijóo ha recordado "avances" como el comité de emergencia que convocó la Xunta --con la participación de la Delegación del Gobierno, Fegamp y entidades sociales que actúan en el ámbito de la protección internacional--. "La Xunta está preparada para actuar en el ámbito de nuestras competencias, que son los servicios públicos: sanidad, educación, políticas sociales, políticas de empleo", ha remarcado.

ACTUACIONES

Feijóo ha indicado que las gerencias de siete áreas cuentan con "indicaciones claras" para la prestación sanitaria a todos los refugiados --ya se ofrecieron de 400 camas al Gobierno--; mientras que en el ámbito educativo se emitió una instrucción para la escolarización inmediata de los menores de edad.

En el ámbito social, se comunicó la disposición de 1.400 plazas y en el ámbito laboral, las personas refugiadas disponen de acceso a las oficinas de empleo.

De forma inmediata, se dispondrá de atención psicológica a los ucranianos que estén afectados por estrés postraumático, con especial atención a los menores de edad; y se activarán programas de orientación y adaptación curricular que ayuden a los alumnos a integrarse lo antes posible en la educación gallega.

AL GOBIERNO

En cuanto a las medidas que la Xunta estima que debe adoptar el Gobierno central, están la concreción de la protección específica para los menores no acompañados, permitir el acceso al ingreso mínimo vital (si cumple este punto o no, la Xunta tiene habilitada la Risga).

El Ejecutivo autonómico también pide criterios "claros" para la homologación de los títulos de enseñanza media y superior que pueden tener las mujeres ucranianas que llegan a Galicia. "Sería injusto que no pudieran continuar su carrera profesional o sus estudios porque el Gobierno no establece las equivalencias de su formación anterior", ha remarcado.

Del mismo modo, Feijóo pide que se apoye a los ayuntamientos gallegos en la labor de inventario del material recogido y almacenado en las diferentes instalaciones.

SOLIDARIDAD

"Siempre dijimos que la respuesta a una situación como esta no puede basarse exclusivamente en las buenas intenciones de la gente, pero a la gente que quiere ayudar no se le puede decir 'no ayudes', sino que les hay que explicar cuál es la mejor forma y la más eficaz para ayudar", ha enfatizado.

La Xunta también ha enviado a la Delegación del Gobierno un documento con preguntas y respuestas frecuentes sobre la acogida de refugiados, para distribuir a toda la ciudadanía gallega. "Claridad, transparencia, financiación, información, coordinación; son los pilares que entendemos que debe seguir la acogida de personas refugiadas", ha sentenciado.