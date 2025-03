Galicia espera tener los medios para ejercer las competencias del litoral antes de que termine el mes de marzo

Ángeles Vázquez confirma que hay "un primer borrador" de la ley de clima para poder reclamar la gestión de la meteorología

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Xunta espera que "no acabe el mes de marzo" sin que haya un acuerdo con el Gobierno central para que Galicia pueda contar ya con los medios necesarios para ejercer las competencias sobre el litoral.

Así lo ha asegurado la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, en declaraciones a los medios en Camariñas (A Coruña) este jueves, día en el que ha trascendido que el Estado y el Gobierno vasco han ratificado el acuerdo para traspasar las competencias sobre la meteorología, que también reclama la Comunidad gallega.

"Si uno analiza, a Galicia siempre se le pone un poquito más difícil que al resto de ciertas comunidades autónomas", ha esgrimido la conselleira, quien no obstante ha dicho que la Xunta "sigue trabajando" en ello.

En primer lugar, ha manifestado que el Gobierno gallego quiere "cerrar de una vez por todas" el traspaso "íntegro" de la gestión de la costa, lo cual incluye medios humanos y materiales.

Desde que en abril de 2024 el Tribunal Constitucional avaló la ley gallega de ordenación del litoral, ambas administraciones mantuvieron contactos para hacer efectiva esta transferencia y actualmente hay encima de la mesa una propuesta que, según Ángeles Vázquez, "tienen que acabar de analizar los distintos ministerios" implicados.

"Nosotros (la Xunta) esperamos que no acabe el mes de marzo sin tener ya los créditos necesarios para empezar a ejercerlos", ha sentenciado.

"UN PRIMER TEXTO" DE LA LEY DE METEOROLOGÍA

Asimismo, en lo tocante a la meteorología, el Gobierno gallego tiene en marcha el desarrollo de una ley para poder, entre otros asuntos, emitir alertas desde la propia Comunidad.

"Puedo decir que tenemos un primer texto, un primer borrador que se llevará al Consello de la Xunta" y que incluirá las competencias que la Xunta pretende obtener para sí, tal y como ha confirmado Vázquez.

"Lo que siempre dijo el presidente (Alfonso Rueda) y lo que reivindicamos todos los gallegos es que no queremos ser más que nadie, pero por supuesto no estamos dispuestos a ser menos que nadie. El camino no nos resulta fácil, pero lo estamos consiguiendo y, por lo tanto, esperamos poder acabar el proceso que fue largo, de competencias en materia de costas, que ya va un año de la sentencia, y empezamos con la segunda, que será la de meteorología", ha concluido la titular de Medio Ambiente.