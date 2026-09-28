Galicia inicia la vacunación contra la gripe en residencias con el objetivo de inmunizar a 926.000 mayores de 60 años

PONTEVEDRA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha iniciado este lunes la campaña de vacunación frente a la gripe y la covid-19, que arranca en las residencias de mayores y los centros de atención a personas con discapacidad, y que tiene como objetivo inmunizar a 926.000 personas mayores de 60 años.

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, han participado en el acto de apertura de la campaña, celebrado en la residencia de mayores A Eiriña, en Pontevedra, donde los residentes han recibido las primeras dosis.

El inicio de la vacunación en estos centros responde, según ha explicado Gómez Caamaño, a la especial vulnerabilidad de sus usuarios ante las infecciones respiratorias y las posibles complicaciones derivadas de ellas.

Así, el titular de Sanidade ha detallado que la campaña contempla en Galicia una población diana de aproximadamente 926.000 personas de 60 o más años para la vacunación contra la gripe. En el caso del covid-19, la población a la que se dirige la inmunización se sitúa en torno a las 549.000 personas de 70 o más años.

En el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, más de 97.000 personas de 60 o más años están llamadas a vacunarse frente a la gripe, mientras que alrededor de 56.000 mayores de 70 años constituyen la población diana para la vacunación contra la covid.

La campaña se prolongará hasta el 31 de diciembre y se desarrollará de forma progresiva, incorporando a los diferentes colectivos y grupos de edad en distintas fases.

VACUNACIÓN INFANTIL

Tras el inicio en las residencias de mayores y los centros de discapacidad, el próximo 13 de octubre comenzará la vacunación infantil en los centros de salud y en los 75 colegios incluidos en el proyecto piloto impulsado por la Xunta, que ya se puso en marcha el pasado año. Este programa tiene como población diana a unos 26.500 alumnos.

Posteriormente, el 19 de octubre se incorporarán a la campaña las personas de 70 o más años y los profesionales sanitarios. La vacunación de las mujeres embarazadas está prevista a partir del 2 de noviembre.

Una de las novedades de esta campaña es la ampliación de la vacuna antigripal de alta carga a las personas de entre 65 y 69 años. De este modo, la protección reforzada se extenderá en Galicia a toda la población de 65 o más años.

Gómez Caamaño ha situado la protección de las personas mayores entre las prioridades de la campaña, al tratarse de uno de los colectivos con mayor riesgo de sufrir complicaciones asociadas a las infecciones respiratorias.

MÁS DEL 70% DE PARTICIPACIÓN

Según los datos facilitados por la Consellería de Sanidade, en la campaña anterior el 72,36% de los mayores de 65 años se vacunaron contra la gripe en Galicia, frente al 58,47% registrado como media estatal.

Entre las personas de 80 o más años, la cobertura alcanzó el 81,22% en la comunidad gallega, mientras que la media de España se situó en el 64,75%.

De cara a la campaña que ahora comienza, la Xunta se ha marcado como objetivo alcanzar una cobertura del 75% entre la población de 60 o más años.

Asimismo, pretende lograr una tasa de vacunación del 60% entre los niños de seis meses a 11 años, las mujeres embarazadas y los trabajadores sanitarios.

Durante su intervención, el conselleiro ha atribuido las elevadas coberturas alcanzadas en Galicia al compromiso de la ciudadanía y al trabajo desarrollado por los profesionales sanitarios.

Gómez Caamaño ha finalizado su intervención con un llamamiento a la vacunación y ha defendido la prevención como principal herramienta de protección frente a las infecciones respiratorias. También ha destacado que Galicia cuenta, según la Xunta, con uno de los calendarios de inmunización más amplios de España y con coberturas vacunales situadas entre las más elevadas del país.