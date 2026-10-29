Galicia muestra su solidaridad con las víctimas del siniestro en Urda (Toledo) con minutos de silencio

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañado de membros del Gobierno gallego, participa en el minuto de solencio en respeto a los afectados por el accidente de Urda, en Toledo - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

A CORUÑA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las principales instituciones de Galicia han guardado en la mañana de este jueves minutos de silencio en señal de respeto y solidaridad a las víctimas y familiares del accidente ferroviario de Urda (Toledo), en el que han fallecido al menos 69 personas.

A las 12,00 horas, ante la sede de la Xunta en Santiago de Compostela, se han reunido más de 200 personas encabezadas por el presidente autonómico, Alfonso Rueda, y los miembros de su Ejecutivo, para guardar silencio en señalan de respeto y solidaridad con los afectados.

En su intervención, el máximo mandatario autonómico ha mostrado su recuerdo y respecto a todas las víctimas y a sus familiares. "Es lo primero, mandar el pésame y solidaridad de todo el pueblo gallego", ha dicho para trasladar después el ánimo a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a los servicios de emergencia y al personal sanitario que lucha por salvar vidas y currar a los heridos.

"Galicia, por desgracia, siempre que se produce un accidente ferroviario y se han producido dos en muy poco tiempo, recuerda el accidente de Angrois y recuerda todo lo que pasamos", ha afirmado en referencia al siniestro ocurrido el 24 de julio de 2013 en Santiago de Compostela, en el que murieron 80 personas.

A la misma hora, medio centenar de representantes políticos gallegos, entre los que se incluyen responsables del PPdeG, BNG, PSdeG y Democracia Ourensana, han participado en el minuto de silencio convocado en la escalinata del Pazo do Hórreo, sede del Parlamento de Galicia.

También se ha guardado silencio ante organismos las subdelegaciones y la Delegación del Gobierno en Galicia. Allí, en se ha celebrado un acto con presencia, en este caso, de su máximo responsable, Pedro Blanco, así como otros representantes del ámbito social que se han concentrado para expresar esta solidaridad .

En él, con asistencia de varias decenas de personas, entre ellas la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, o la fiscal superior de Galicia, Carmen Eiró, se ha trasladado las condolencias desde la Delegación del Gobierno y las del Ejecutivo central a los familiares y allegados de las víctimas mortales, así como a los heridos, confiando en su pronta recuperación.

También se ha reconocido la labor de los servicios de emergencia, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de todas las personas que, en colaboración con la ciudadanía, trabajan en la atención a las víctimas y sus familias.

"Desde Galicia queremos trasladarles que estamos con ellos y que deseamos que se sientan arropados en todo momento", ha señalado en el acto el delegado del Gobierno, Pedro Blanco.

DIPUTACIONES

Por otra parte, las principales instituciones provinciales gallegas se han sumado también a las muestras de condolencia con la convocatoria de concentraciones a las 12.00 horas de este jueves, entre ellas la Diputación da Coruña, que también ha convocado un minuto de silencio.

Un gesto de solidaridad al que se ha sumado la Diputación de Pontevedra con la participación de su presidente, Luis López, en un acto celebrado en la escalinata exterior del Pazo provincial en apoyo a las familias, mientras que en Ourense el diputado de Representación Institucional de la institución, Rosendo Fernández, ha asistido a la convocatoria frente a la Subdelegación del Gobierno en señal de respeto hacia las víctimas y familiares de la tragedia.