Galicia registra más de 2.300 rayos en las últimas 24 horas y activa la alerta amarilla por tormentas para este lunes

Archivo - Vista de un rayo sobre la Torre de Hércules, a 26 de octubre de 2022, en A Coruña, Galicia (España). - M. Dylan - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Las tormentas eléctricas que afectaron a Galicia descargaron más de 2.300 rayos en las últimas 24 horas, la mayoría de ellos registrados en las últimas horas de la tarde del domingo.

Según los datos recogidos por MeteoGalicia, la mayor parte de la actividad eléctrica fue registrada en las provincias de A Coruña y Lugo. Todo ello en una jornada en la que la Xunta, ante la previsión de tormentas generalizadas, activó la alerta naranja en el centro de la provincia de Lugo y el resto de la Comunidad gallega --excepto todo el litoral pontevedrés, el suroeste de la provincia de A Coruña y Costa da Morte-- estuvo en alerta amarilla.

Para la jornada de este lunes la alerta amarilla por tormentas estará activa de 18.00 horas a la medianoche en el centro de Lugo y en la montaña de Lugo.

Asimismo, este lunes se espera la intrusión de masas de aire africano que podrán incrementar los niveles de partículas. Con todo, actualmente todas las estaciones de seguimiento de MeteoGalicia registran una calidad del aire favorable (79,1%) o buena (20,9%).

Para el martes, la inestabilidad empezará a retirarse, por lo que los cielos serán poco nublados o despejados en general. En la costa habrá nieblas por la mañana y las temperaturas sufrirán un descenso, especialmente las máximas en toda la mitad oeste.