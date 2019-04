García Liñares confirma que concurrirá por el PSOE de Cerceda en las municipales tras anularse su condena

Publicado 10/04/2019 14:46:12 CET

Confía en una sentencia absolutoria en un nuevo juicio, tras ordenar la repetición del primero la Audiencia coruñesa

A CORUÑA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

José García Liñares ha confirmado que encabezará la candidatura del PSOE en Cerceda en las elecciones municipales tras anular la Audiencia de A Coruña la sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de esta ciudad, que le condenó a un año y medio de prisión y 16 años de inhabilitación por prevaricación y fraude a la administración en relación a las obras del botánico.

No ha concretado, sin embargo, si lo hará como independiente. "Seguramente sí porque es lo que soy ahora mismo", ha dicho tras darse de baja en el PSOE cuando se confirmó su situación de investigado. Tras su condena, dimitió como diputado provincial.

En una comparecencia ante los medios de comunicación, tras hacerse público este martes la decisión de la Audiencia coruñesa --que consideró comprometida la "imparcialidad judicial" por parte del titular del Juzgado de lo Penal número 2, José Antonio Vázquez Taín,-- Liñares se ha mostrado "satisfecho".

"Satisfacción porque la sentencia dice que el juez estaba predeterminado desde antes", ha asegurado el regidor. "No se me dejó defenderme de nada y no se intentó esclarecer nada", ha señalado sobre el juicio.

Mientras, ha dicho estar "tranquilo" pese a que tendrá que celebrarse un nuevo juicio con otro magistrado. "No existe ningún delito de lo que se nos acusa", ha insistido defendiendo la legalidad de las actuaciones.

CRITICAS A LA OPOSICIÓN

Con todo, ha querido pedir disculpas a los vecinos y vecinas de Cerceda porque el ayuntamiento "no tiene culpa de nada". Sí ha arremetido contra la oposición, cuyas afirmaciones en torno a su caso las ha vinculado con fines "electoralistas".

"Pensaban que iban a sacar un fruto de esto, pero como dije en el pleno --en el que pidieron su dimisión como alcalde-- que no me dieran por muerto", ha señalado en referencia al BNG y al PP.

A los populares, les ha dicho que "se les acabó el eslogan de que el alcalde está inhabilitado". "Pretendían que el juez les hiciera el trabajo que no fueron capaces de conseguir", ha apostillado.

EJERCER COMO ALCALDE

Liñares ha confirmado que volverá ahora a ejercer como alcalde. Inicialmente, se negó a dejar la Alcaldía tras la condena, aunque acabó siendo sustituido, provisionalmente, por la concejala de Educación, Cristina Capelán, que pasó a ser la alcaldesa en funciones.

A esta situación se llegó después de un enfrentamiento de García Liñares con el secretario municipal y la oposición, que entendían que tenía que dejar el cargo tras conocerse en diciembre el fallo del Juzgado de lo Penal. El alcalde rechazaba esta petición, remitiéndose al recurso que presentó ante la Audiencia de A Coruña.

En su comparecencia de este miércoles, ha confirmado que ha reclamado, mediante un escrito al secretario municipal, que se le reponga en el cargo. "No me cabe ninguna duda que debo volver", ha recalcado.

Sobre las elecciones municipales, ha dicho que está "sin hablar" si concurrirá como independiente en el PSOE. "No sabría ir por otro partido o éste o ninguno", ha afirmado. También ha señalado que el secretario general de los socialistas coruñeses y presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, le llamó este martes para felicitarle.